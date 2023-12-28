الجمعة 29 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

28 مليار درهم الإيرادات السنوية لـ 2000 شركة أغذية بالإمارات

28 مليار درهم الإيرادات السنوية لـ 2000 شركة أغذية بالإمارات
29 ديسمبر 2023 02:42

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
مجلس الأمن يعتمد قراراً صاغته الإمارات واليابان بشأن أفغانستان
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة الدراجات الهوائية

كشف تقرير حديث عن وصول عدد الشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات إلى أكثر من 2000 شركة تبلغ إيراداتها السنوية 7.63 مليار دولار «28 مليار درهم»، وتشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، ما يضعها في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز من حيث المساهمة في الناتج المحلي.
وأكد التقرير السنوي، الصادر عن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات ويقدم نظرة شاملة لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، على النمو القوي لتجارة الأغذية والمشروبات.
وتوقع أن تصل صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى ما قيمته 23.2 مليار دولار «85.4 مليار درهم» بحلول 2025.
وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات:  يعكس التقرير السنوي لعام 2023 مرونة وديناميكية قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.

شركة أغذية
الصناعة
الإمارات
القطاع الصناعي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
اليوم 22:21
جندي أوكراني يحمل صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات
الأخبار العالمية
بايدن يوجه نداءً للكونغرس بشأن أوكرانيا
اليوم 22:07
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
اليوم 21:51
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
الرياضة
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
اليوم 21:09
جلسة مجلس الأمن بشأن أفغانستان
علوم الدار
مجلس الأمن يعتمد قراراً صاغته الإمارات واليابان بشأن أفغانستان
اليوم 20:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©