28 مليار درهم الإيرادات السنوية لـ 2000 شركة أغذية بالإمارات

دبي (وام)

كشف تقرير حديث عن وصول عدد الشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات إلى أكثر من 2000 شركة تبلغ إيراداتها السنوية 7.63 مليار دولار «28 مليار درهم»، وتشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، ما يضعها في المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز من حيث المساهمة في الناتج المحلي.

وأكد التقرير السنوي، الصادر عن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات ويقدم نظرة شاملة لقطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، على النمو القوي لتجارة الأغذية والمشروبات.

وتوقع أن تصل صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات إلى ما قيمته 23.2 مليار دولار «85.4 مليار درهم» بحلول 2025.

وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: يعكس التقرير السنوي لعام 2023 مرونة وديناميكية قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.