14.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، محققةً مكاسب سوقية جاوزت 14.3 مليار درهم، واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على الجانب الأكبر منها، محققاً مكاسب بلغت 13.76 مليار درهم، في حين حقق سوق دبي المالي مكاسب قاربت 539 مليون درهم.

وشهدت الأسواق تداولات بقيمة إجمالية 1.564 مليار درهم، كان أغلبها في سوق العاصمة الذي بلغت قيمة التداولات فيه 1.29 مليار درهم. وأغلق مؤشر «أبوظبي» في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، حيث كانت محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة 76.6 مليون درهم.

إلى ذلك، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المحلية أمس، لتتجاوز مستوى 3.627 تريليونات درهم، بواقع 2.945 تريليون درهم لسوق العاصمة و681.245 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع مؤشر السوق أمس 37.8 نقطة وأغلق عند مستوى 9563.96 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.397%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.289 مليار درهم، شملت ما يزيد على 332.41 مليون سهم عبر 15037 صفقة. وارتفعت أسهم 42 شركة من أصل 71 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 178.89 مليون درهم، وتلاه سهم «فينكس جروب» بقيمة 150.76 مليون درهم.

وجاء سهم «فينكس» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 67.93 مليون سهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 421 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 344.43 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 76.6 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات الشراء، حيث بلغت 997.76 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 815 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 182.66 مليون درهم.

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 11.2 نقطة وبنسبة 0.27% عند مستوى 4049.53 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 24 شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 42 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 275.63 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 106.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5548 صفقة. وتصدر قائمة النشاط «بنك دبي الإسلامي» بقيمة تداولات 79.1 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 36 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بقيمة 34.1 مليون درهم. فيما جاء «دبي الإسلامي» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 13.84مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.34% ليغلق عند سعر 0.29 درهم، و«دبي الإسلامي» بنسبة 0.52% عند 5.72 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.88% عند 7.96 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 151 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 149.97 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.03 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 36.47 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 130.43 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 166.9 مليون درهم.

صفقة كبيرة

شهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «اكتتاب» تم خلالها تداول 14.4 مليون سهم بسعر 0.26 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 3.787 مليون درهم.