27 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي خلال 2023

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، في إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة بالإمارة، خلال عام 2023 ، لتلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات بالعاصمة.

وكشفت شركات التطوير العقاري بأبوظبي عن نحو 27 مشروعاً جديداً خلال العام الحالي، منها 12 مشروعاً لشركات «الدار العقارية» و«كيو القابضة» و«ناين ياردز» توفر نحو 5200 وحدة سكنية، بجانب مشاريع أخرى توفر مساكن للموظفين، وشققاً فندقية، ومدناً ذكية، ووحدات سكنية ومساحات تجارية ومكتبية متنوعة.

وشملت قائمة المشاريع الجديدة بأبوظبي خلال العام الحالي، 3 مشاريع لمساكن المواطنين توفر 3500 فيلا، تم إطلاقها بالتعاون بين هيئة أبوظبي للإسكان، وكل من «الدار العقارية» و«كيو القابضة».

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد»، أن ارتفاع الطلب على شراء العقارات في أبوظبي يشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع الجديدة، موضحين أن تنوع المشاريع يلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين والمشترين.

وأظهرت مؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تسجيل 38 مشروعاً منذ بداية عام 2023، منها مشاريع جاهزة، وأخرى قيد الإنشاء، بجانب مراحل جديدة بمشاريع قائمة.

الدار العقارية

وكشفت شركة الدار العقارية منذ بداية عام 2023 عن 9 مشاريع عقارية جديدة توفر نحو 3600 وحدة سكنية بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وأطلقت «الدار» خلال النصف الثاني من العام «جنان» بدبي حيث تم بيع 786 فيلا وتاون هاوس، و«نيكي بيتش ريزيدنسز»، في رأس الخيمة، وتم بيع 420 وحدة، و«نوبو ريزيدنسز» في ممشى السعديات ويضم من 88 وحدة سكنية، وكذلك مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس، حيث تضم المرحلة الأولى 210 وحدات سكنية.

وخلال النصف الأول من عام 2023، أطلقت الدار 5 مشاريع جديدة، تشمل «المدينة المستدامة - جزيرة ياس» و«منارة ليفنج» و«ريمان ليفينج» و«ذا سورس 1» و«ذا سورس 2».

وأكد راشد العميرة الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير حرص الشركة على مواصلة طرح المزيد من المشاريع المتنوعة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، موضحاً أن تحقيق الشركة لمبيعات مرتفعة في كافة مشاريعها الجديدة يؤكد ثقة العملاء في المشاريع التطويرية عالية الجودة للدار.

مراحل جديدة

وأطلقت شركة كيو للعقارات، إحدى شركات «كيو القابضة»، فبراير الماضي، مرحلة جديدة من مشروع «ريم هلز» بجزيرة الريم بأبوظبي، تضم 593 وحدة سكنية، والتي تم بيعها بالكامل فور الطرح.

كما أطلقت خلال مايو المرحلةَ الثانيةَ من الشقق والتي تضم 300 وحدة سكنية ضمن «ريم هلز»، والذي سيوفر نحو 2238 وحدة سكنية، بتكلفة 8 مليارات درهم.

وخلال سبتمبر الماضي، أعلنت شركة «كيو للعقارات» عن إطلاق المرحلة الأخيرة من شققها ضمن مُجمع «ريم هلز»، حيث أعلنت أن المرحلة الثالثة من شققها الفاخرة في مجمع ريم هلز، قد بيعت ونفدت بالكامل خلال أقل من أربع ساعات فقط.

ووقعت «كيو القابضة» مارس الماضي، اتفاقية شراكة مع مجموعة «أورا» للتطوير العقاري، تتولى فيه الأخيرة تطوير مدينة متكاملة في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي على مساحة تصل إلى 20 مليون متر مربع، وبحجم استثمارات تبلغ 10 مليارات دولار.

وأعلنت مجموعة ستاليونز الإمارات، يونيو الماضي إطلاق مشروع مشترك مع «كيو القابضة»، تحت اسم «سنتشيري ڤيلج»، وهو عبارة عن مشروع سكن موظفين بقيمة 320 مليون درهم في جزيرة الريم بأبوظبي.

وأشار ديفيد هارمان، رئيس قسم التطوير لشركة «كيو للعقارات» إلى وجود طلب مرتفع بمشروع «ريم هلز» يعكس حجم الطلب والنشاط القوي بالسوق العقاري في أبوظبي، متوقعاً استمرار الزخم في الطلب بالسوق خلال عام 2024.

بلووم ليفينج

كما أعلنت شركة بلووم القابضة، مايو الماضي، إطلاق «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي، حيث سيوفر مجمّع «بلووم ليفينج» أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة.

ونهاية أكتوبر الماضي أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق مشروع الشقق الفاخرة «جرانادا» ضمن بلووم ليفينج.

كما أعلنت شركة بلووم القابضة منتصف عام 2023 إطلاق «بلووم أرجان» من «روتانا»، والواقع ضمن مشروع بارك فيو في جزيرة السعديات.

وأشار كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة» إلى استمرار «بلووم» في طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات السوق، موضحاً أن سوق العقارات بأبوظبي يشهد نمواً وإقبالاً في الطلب سواء من المشترين المحليين، أو من المستثمرين الأجانب.

علامة عالمية

وأعلنت ناين ياردز بلس القابضة -الذراع العقارية لمجموعة إي أي إتش إثمار الدولية القابضة مؤخراً، عن شراكة حصرية لمشروع سكني مع جاكوب آند كو، العلامة التجارية الأميركية الشهيرة في تصميم وصناعة الساعات والمجوهرات، ليصبح أول مشروع سكني سيحمل علامة جاكوب آند كو في أبوظبي.

كما كشفت شركة «ناين ياردز» للتطوير العقاري، مارس الماضي، عن إطلاق مشروع «سي لا في»، بقيمة وصلت إلى ملياري درهم في منطقة «ياس باي» بجزيرة ياس بأبوظبي، والذي سيوفر 668 وحدة سكنية، بجزيرة ياس.

مشاريع متنوعة

وكشفت شركة «إمكان العقارية» خلال أغسطس الماضي عن إطلاق المرحلة الثانية من فلل «كيان» السكنية الفاخرة التي تقع ضمن مجمع «حدائق الجرف».

وأعلنت شركة منازل مارس الماضي إطلاق مشروع مرزاب السكني في مدينة السمحة بجانب مجمع الريف 2 بأبوظبي، حيث يتكون المشروع من 19 مبنى.

وأطلقت شركة تايجر العقارية أكتوبر الماضي مشروع برج «ريناد» في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم، وسيضم 265 وحدة سكنية.

ووقعت شركة ديار للتطوير، وأراضي العقارية، مؤخراً اتفاقية بهدف إنشاء مشروع للتطوير المشترك في جزيرة الريم.

مساكن المواطنين

تشرف شركة الدار العقارية «الدار»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي تم إطلاقه يوليو الماضي، وسيوفر نحو 1743 فيلا سكنية.

كما وقَّعت مجموعة «كيو القابضة» مايو الماضي اتفاقيتين مع شركة تروجان للمقاولات العامة، تتولى الأخيرة بموجبهما أعمال تصميم وبناء 1742 فيلا للمواطنين في منطقتي السمحة وغرب بني ياس في أبوظبي لصالح «كيو القابضة»، وذلك في أعقاب اتفاقية شراكة بين كيو القابضة وهيئة أبوظبي للإسكان، بتكلفة تتجاوز 7 مليارات درهم.

ويتضمن مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية، فيما يتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية.

دمج واستحواذ

قدمت «القابضة» (ADQ)، و«اي اتش سي كابيتال»، إحدى شركات العالمية القابضة، أغسطس الماضي، عرضاً إلى «كيو القابضة»، لدمج حصص «القابضة» (ADQ) البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالإضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في شركة مُدن العقارية «مُدن» وكامل حقوق «اي اتش سي كابيتال» في «مُدن»، بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة، وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة نحو 44 مليار درهم (12 مليار دولار).

وكشفت «الدار» مطلع عام 2023 عن الاستحواذ على جزيرة الفاهد بأبوظبي.

وكشفت مجموعة «إثمار الدولية القابضة» يونيو الماضي، الاستحواذ على مشروع «لامار العقاري».

وأطلقت ياس القابضة مطلع عام 2023، «تَرَفْ» ذراعها المتخصصة في التطوير العقاري.