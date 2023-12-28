«أكسنتشر» تتعاون مع «إي آند» بمبادرة استدامة المشتريات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أكسنتشر»، المدرجة في بورصة نيويورك، عن اختيارها من قبل «إي آند» لتكون الشريك الاستراتيجي لمبادرة الاستدامة في مجال المشتريات وسلسلة التوريد والرامية إلى دمج الاستدامة في مسار المشتريات الخاص بالمجموعة، والمواءمة مع أهدافها نحو تحقيق الحياد المناخي في عملياتها والتزاماتها ضمن إطار الاستدامة. وبموجب التعاون، ستلعب أكسنتشر دوراً محورياً في تعزيز استراتيجية المشتريات وسلسلة التوريد لدى إي آند، من خلال استحداث خريطة طريق لثلاث سنوات وإطار عمل محكم للتفاعل مع الموردين، بهدف دمج مبادئ الاستدامة في كامل سلسلة التوريد للمجموعة.

وينتج عن ذلك تسريع رحلة إي آند لتحقيق خططها في الاستدامة، ومواكبة أهداف الاستدامة لدولة الإمارات.

كما ستعمل أكسنتشر بالتعاون مع إي آند لتحديد القيمة المكتسبة فيما يتعلق بالاستثمار في المشتريات وسلسلة التوريد، وتشكيل البنية التحتية التكنولوجية المستقبلية المستدامة للمجموعة.

وقال سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات في إي آند: «تمثل شراكتنا مع أكسنتشر تقدماً نوعياً في التزامنا بالاستدامة، وتلعب هذه العلاقة الاستراتيجية دوراً محورياً في إعادة تشكيل مسار المشتريات وقيادة التغيير الإيجابي عبر سلسلة التوريد في المجموعة».

وأضاف: «نسعى لوضع معايير جديدة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا من خلال تعزيز الابتكار والمرونة والاستدامة، وإلهام الآخرين للانضمام إلينا في هذه الرحلة التقدمية نحو مستقبل صديق للبيئة يحقق الاستدامة في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا في المنطقة».

وتم إطلاق هذه المبادرة ليستفيد منها مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة، بما في ذلك الشركاء في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.