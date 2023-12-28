الجمعة 29 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أكسنتشر» تتعاون مع «إي آند» بمبادرة استدامة المشتريات

عقب إعلان الشراكة (من المصدر)
29 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المفاوض الرئيس لكينيا وأفريقيا في «cop28» لـ«الاتحاد»: قيادة الإمارات لمؤتمر الأطراف واعدة وقدمت تجربة غير مسبوقة
في مقال تحليلي لمركز تريندز: نتائج «COP28» تشكل دفعة قوية للعمل المناخي

أعلنت شركة «أكسنتشر»، المدرجة في بورصة نيويورك، عن اختيارها من قبل «إي آند» لتكون الشريك الاستراتيجي لمبادرة الاستدامة في مجال المشتريات وسلسلة التوريد والرامية إلى دمج الاستدامة في مسار المشتريات الخاص بالمجموعة، والمواءمة مع أهدافها نحو تحقيق الحياد المناخي في عملياتها والتزاماتها ضمن إطار الاستدامة. وبموجب التعاون، ستلعب أكسنتشر دوراً محورياً في تعزيز استراتيجية المشتريات وسلسلة التوريد لدى إي آند، من خلال استحداث خريطة طريق لثلاث سنوات وإطار عمل محكم للتفاعل مع الموردين، بهدف دمج مبادئ الاستدامة في كامل سلسلة التوريد للمجموعة. 
وينتج عن ذلك تسريع رحلة إي آند لتحقيق خططها في الاستدامة، ومواكبة أهداف الاستدامة لدولة الإمارات. 
كما ستعمل أكسنتشر بالتعاون مع إي آند لتحديد القيمة المكتسبة فيما يتعلق بالاستثمار في المشتريات وسلسلة التوريد، وتشكيل البنية التحتية التكنولوجية المستقبلية المستدامة للمجموعة.
وقال سعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات في إي آند: «تمثل شراكتنا مع أكسنتشر تقدماً نوعياً في التزامنا بالاستدامة، وتلعب هذه العلاقة الاستراتيجية دوراً محورياً في إعادة تشكيل مسار المشتريات وقيادة التغيير الإيجابي عبر سلسلة التوريد في المجموعة».
وأضاف: «نسعى لوضع معايير جديدة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا من خلال تعزيز الابتكار والمرونة والاستدامة، وإلهام الآخرين للانضمام إلينا في هذه الرحلة التقدمية نحو مستقبل صديق للبيئة يحقق الاستدامة في صناعة الاتصالات والتكنولوجيا في المنطقة».
وتم إطلاق هذه المبادرة ليستفيد منها مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة، بما في ذلك الشركاء في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

بورصة نيويورك
الاستدامة
أكسنتشر
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
اليوم 22:21
جندي أوكراني يحمل صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات
الأخبار العالمية
بايدن يوجه نداءً للكونغرس بشأن أوكرانيا
اليوم 22:07
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
اليوم 21:51
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
الرياضة
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
اليوم 21:09
جلسة مجلس الأمن بشأن أفغانستان
علوم الدار
مجلس الأمن يعتمد قراراً صاغته الإمارات واليابان بشأن أفغانستان
اليوم 20:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©