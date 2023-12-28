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اقتصاد

«مالية الشارقة» تطلع وفداً عراقياً على تجربتها المتكاملة

خلال استقبال الوفد العراقي (من المصدر)
29 ديسمبر 2023 02:42

الشارقة (الاتحاد)

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اطلع وفد حكومي من جمهورية العراق الشقيق على الممارسات الناجحة والتجارب المميزة التي تتبناها دائرة المالية المركزية بالشارقة في مجال المالية العامة والإدارة المالية في حكومة الشارقة.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد العراقي إلى دائرة المالية المركزية بالشارقة.
وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة اعتزاز الدائرة وفريقها باهتمام القطاع الحكومي في العراق وسعيه من خلال هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة الدائرة وهو ما يتوافق مع رؤيتها المؤسسية بأهمية تعزيز ونشر ثقافة العلم والتميز والتعريف بها، ولاسيما في مجال الثقافة المالية ومن ضمنها شؤون المالية العامة وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقال: نجحت الدائرة طوال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب المالية المطبقة في القطاع الحكومي داخل الشارقة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها.
وقام مجموعة من الفريق القيادي والإشرافي في الدائرة باستعراض تجربته في مجال المالية العامة حيث تحدثت نورة شهيل رئيسة قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية حول الموازنة والتخطيط المالي، كما تطرقت مي ساحوه مديرة إدارة الحسابات وراشد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود إلى تجربة الإدارتين في حين تحدثت أروى العويس مدير إدارة السياسات المالية حول السياسات المالية المطبقة في الدائرة، بينما تناول محمد السيد استشاري إدارة مشاريع أنظمة ومشاريع تكنولوجيا المعلومات تجربة النظام المالي الحكومي في الشارقة.

الشارقة
مالية الشارقة
العراق
دائرة المالية
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