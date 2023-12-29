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اقتصاد

11.5 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين الإماراتي خلال 9 أشهر

11.5 مليار درهم زيادة في أصول قطاع التأمين الإماراتي خلال 9 أشهر
30 ديسمبر 2023 01:17

أبوظبي (وام)

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ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 131.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.6% أو ما يوازي 11.5 مليار درهم.
وأوضحت الإحصائيات أن أصول قطاع التأمين زادت على أساس ربعي بنسبة 3.05% أو ما يعادل 3.9 مليار مقارنة بنحو 127.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
يذكر أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في عام 2021.
وواصل القطاع التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصولاً إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020، وفق إصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.

التأمين
قطاع التأمين
الإمارات
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