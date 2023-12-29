444.56 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 2023

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات عام 2023 محققة مكاسب سوقية تجاوزت 444.567 مليار درهم ليعزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بمكاسب بلغت 339 مليار درهم، في حين بلغت مكاسب القيمة السوقية لسوق دبي المالي 105.546 مليار درهم بعد أن ارتفع مؤشر السوق خلال العام إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، ليصبح المؤشر الخليجي الأفضل أداءً هذا العام إجمالاً، ووصلت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم أبوظبي إلى 2.963 تريليون درهم، وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 687.522 مليار درهم.

ونجحت أسواق الأسهم المحلية في استقطاب سيولة جاوزت 421 مليار درهم خلال عام 2023 منها 319.86 مليار قيمة تداولات سوق العاصمة و101.14 مليار درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات السنوية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن محصلة تعاملات المستثمرين الأجانب (من مختلف الجنسيات) كانت صافي (بيع) 9.462 مليار درهم، وصافي (شراء) 431 مليون سهم بعد استحواذهم على 30.7% من قيمة التداولات الإجمالية خلال العام وعلى 34.96% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 1.66 مليار درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 1.87 مليار درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) (شراء) بقيمة 9.723 مليار درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (شراء) بنحو 9.462 مليار درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 226.17 مليار درهم ومبيعات بقيمة 216.71 مليار درهم.

كما كانت محصلة تعاملات الإماراتيين على الأسهم (بيع) بنحو 431 مليون سهم من مشتريات من الأسهم كميتها 37.662 مليار سهم ومبيعات بقيمة 38.093 مليار سهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 259.363 مليار درهم بعد شراء 34.661 مليار سهم بنهاية العام 2023، مقارنة بنحو 253.130 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 33.969 مليار سهم، بنهاية 2022، لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 6.23 مليار درهم وصافي (شراء) 641.73 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 23.624 مليار سهم بقيمة تتجاوز 60.503 مليار درهم، وباعوا 24.266 مليار سهم بقيمة 66.736 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 6.23 مليار درهم وصافي (بيع) لعدد 641.73 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض في نهاية عام 2023 نسبته 6.2% متراجعاً بمقدار 633.24 نقطة، ويغلق عند مستوى 9577.85 نقطة، مقارنة مع 10211 نقطة بنهاية العام السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال عام 2023 حيث سجل أعلى مستوى عند 10315.7 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال العام 9219.64 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 50 شركة مقابل تراجع أسعار 50 شركة، فيما أغلقت 7 شركات مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية العام الماضي.

وشهد السوق إبرام 3.487 مليون صفقة خلال عام 2023، تم من خلالها تداول 58.23 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 319.867 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 339 مليار درهم لتبلغ في نهاية عام 2.963 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية في نهاية العام السابق البالغة 2.624 تريليون درهم.

سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال عام 2023 نحو 10.705 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 11.078 مليار درهم ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 373.64 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وكانت محصلة تعاملات العرب في سوق دبي المالي خلال العام (بيع) بقيمة 238.26 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 493 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) (شراء) بقيمة 357.66 مليون درهم

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 12.697 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 12.324 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة 373.645 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال عام 2023 نحو 12.5 مليار درهم وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 13.358 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال العام نحو 848.99 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال العام 2023 مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت 8.55 مليار درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 7.764 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 786.33 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 723.73نقطة عند مستوى 4059.8 نقطة، يوم أمس، مقارنة مع 3336.07 نقطة بنهاية العام السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 105.546 مليار درهم لتبلغ 687.522 مليار درهم مقارنة بنحو 581.976 مليار درهم بنهاية العام 2022. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 52.547 مليار درهم بعد تداول 101.14 مليار سهم خلال 1.916 مليون صفقة.

شراء الإماراتيين

اشترى المستثمرون الإماراتيون أسهماً في سوق العاصمة بقيمة 226.17 مليار درهم خلال عام 2023، وباعوا أسهماً بقيمة 216.712 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 9.462 مليار درهم. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 12.697مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 12.324 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 373.64 مليون درهم.