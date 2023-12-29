401 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 2023

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت المبيعات العقارية في دبي خلال عام 2023 بنسبة 51% على أساس سنوي إلى 401.1 مليار درهم وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقاري في الإمارة مقابل 265.6 مليار درهم في العام خلال عام 2022.

وزاد عدد الصفقات بنحو 32.4‎% على أساس سنوي إلى نحو 129 ألف صفقة مقارنة مع 97.45 ألف صفقة بالعام السابق 2022. ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في 2023 بنحو 5% إلى 554.7 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى نصف تريليون درهم للمرة الثانية توالياً.

وارتفع إجمالي عدد معاملات التصرفات العقارية خلال 2023 بأكثر من 38% على أساس سنوي إلى 169 ألفاً و720 تصرفاً عقارياً مقابل 122 ألفاً و658 تصرفاً عقارياً في 2022.

وتوزعت قيمة التصرفات على المبيعات، بقيمة 401.1 مليار درهم، والرهون العقارية بقيمة 121 مليار درهم عبر 33280 صفقة، ثم الهبات بقيمة 32.65 مليار درهم عبر 7460 صفقة.

وزادت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال ديسمبر بأكثر من 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 31.5 مليار درهم.

وسجل القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأخير من عام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 112.6 مليار درهم، موزعة على أكثر من 31.25 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2023 بنسبة تبلغ 3.3% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ109 مليارات درهم.

من ناحية أخري، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 14 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 2342 مبايعة بقيمة 9.77 مليار درهم، منها 216 مبايعة للأراضي بقيمة 4.38 مليار درهم، و2126 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.38 مليار درهم.