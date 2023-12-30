ارتفاع الطلب على مستلزمات الحدائق والتخييم في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات مستلزمات الحدائق والتخييم في أبوظبي بالتزامن مع احتفالات استقبال العام الجديد وتحسن درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، بحسب مسؤولي مبيعات ومديري وباعة في محال متخصصة في بيع وتزيين الحدائق الخارجية للمنازل في أبوظبي.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن مبيعات المحال شهدت نمواً ملحوظاً مع بداية شهر ديسمبر، لافتين إلى أن أحد أسباب الزيادة علاوة على التحسن الحاصل في درجات الطقس، يكمن في زيادة الزيارات والتجمعات العائلية، بالإضافة للمناسبات التي يشهدها شهر ديسمبر منها الوطنية واستقبال العام الجديد.

وأشاروا إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبح تزيين الحدائق أحد الأنشطة الشائعة مع تحسن الأجواء، لذلك يسعى الكثير من الأشخاص إلى إحداث تحسينات في حدائقهم من خلال شراء مستلزمات التزيين المتنوعة، مؤكدين أن أسعار مستلزمات الحدائق والتخييم تعد في متناول الجميع، خصوصاً مع دخول آليات وطرق جديدة للدفع المؤجل أو الدفع بالتقسيط.

وقال سامي السيد مدير مبيعات في أحد المحال، إن الطلب تزايد بشكل أكبر على أثاث الحدائق الذي يعد من أولويات تزين الحدائق، وفي مقدمة تلك الأثاث جاءت الكراسي والطاولات والأرائك الخارجية التي توفر راحة وأناقة في الحدائق الخاصة.

وأشار إلى أن الأثاث يختلف باختلاف الأذواق التي يفضلها الأشخاص من أثاث عصري أو تراثي أو كلاسيك والبعض يفضل الجمع بين أكثر من نوع مع اتساع مساحات الحديقة، مشيراً إلى أن الأسعار تتنوع بحسب نوعية وفخامة الأثاث والمساحات ونوعية الأخشاب المصنعة.

وأضاف: «هناك طلب أيضاً يصاحب تزيين الحدائق وهو الإضاءة الخارجية، حيث يتم استخدام مصابيح LED، وأضواء الشموع، والأضواء الشمسية كوسيلة للإضاءة وإضفاء الجو المناسب. وأضاف أن الطلب متنامٍ أيضاً على نوافير وأنظمة المياه، والتي بدورها تُعطي للحديقة لمسة فريدة وجمالية، مؤكداً أنه يمكن شراء نوافير مختلفة الأحجام والأشكال، وأنظمة رش المياه، لإضفاء مزيد من اللمسات الجمالية على الحديقة، مشيراً إلى أن الطلب يعتمد على الأذواق والتصاميم المطلوب تنفيذها من العميل. وبين أن الأشجار والنباتات تلقى الاهتمام ذاته، حيث يفضل العملاء شراء الأشجار المثمرة وأشجار الزينة معاً، مؤكداً أن اختيار الأشجار والنباتات المثالية هاماً لإضفاء الطابع الخاص على الحديقة، موضحاً أن أسعار النباتات والأشجار يعد الأقل، حيث تفضل الأسر الإماراتية النخيل، وأشجار الجهنمية، والليمون والمانجا، بالإضافة للنباتات الزينة من الأزهار والشجيرات التي تزين أسوار الحديقة.

من جانبه، أفاد أمان خان علي بائع في أحد المحال في منطقة الباهية بأبوظبي، أن تنوع أسعار تزيين الحدائق يعتمد على عدة عوامل، منها على سبيل المثال المنطقة الجغرافية، وجودة المنتجات، وحجم وتعقيد المستلزمات، مؤكداً أن اختلاف الأسعار يتوقف أيضاً على محلات التجزئة الكبيرة والصغيرة، والمتاجر العامة والمتاجر المتخصصة.

وأضاف أمان أن هذا العام شهد طلباً كبيراً على شراء العشب الطبيعي لاستخدامه في تزيين التربة الأمامية للحدائق المنزلية، مشيراً إلى أن العشب الصناعي يتغير لونه مع ازدياد حرارة الشمس، كما أن هناك وعياً أكبر بضرورة زيادة النباتات الطبيعية لما تعكسه من حياة للمسكن وأثرها على البيئة.