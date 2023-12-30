الإمارات الأولى عالمياً في سرعة «الإنترنت المتحرك» خلال نوفمبر

يوسف العربي (أبوظبي)

حلت الإمارات، في المرتبة الأولى عالمياً في سرعة شبكة الإنترنت على الهاتف المتحرك خلال نوفمبر الماضي، بسرعة تنزيل «Download» بلغت 324.92 ميجابت/ الثانية، وسرعة رفع بيانات «Upload» بلغت 29.99 ميجابت/ الثانية ونحو 19 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق للدخول على شبكة الإنترنت المتحرك، بحسب مؤشر «سبيد تيست» الذي تصدره شركة «أوكلا» لاختبار وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات.

ووفق نتائج المؤشر الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، فقد بلغ معدل سرعة التحميل للإنترنت الثابت في الإمارات خلال الشهر الماضي 239.4 ميجابت/الثانية و102.97 ميجابت لمعدل سرعة رفع البيانات ونحو 5 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق للدخول للإنترنت الثابت.

وأكد تقرير الممكنات الرقمية 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية في الإمارات بلغت 97%، لتأتي الدولة في الترتيب الأول عالمياً على هذا الصعيد وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت سنغافورة في الترتيب الثاني عالمياً بنسبة انتشار لشبكة الألياف الضوئية بلغت 95.8%، تليها الصين بنسبة انتشار 94.9%، ثم كوريا الجنوبية 91.10%، تلتها هونج كونج بنسبة انتشار 86.2%.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وفي المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، ونسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر، ونسبة الأسر التي لديها إنترنت في المنزل.

وجاءت في المرتبة السادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، وتصدرت الإمارات عربياً في مؤشر الأمن السيبراني والبنية التحتية للاتصالات وكذلك مؤشر الخدمات الرقمية، ومؤشر تطور الحكومة الرقمية، ومؤشر المشاركة الرقمية، ومؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، وبالنسبة لمسيرة التحول الرقمي شهدت الفترة من 2001 إلى 2012 إطلاق الدرهم الإلكتروني ومبادرة الحكومة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وتطوير بوابات الحكومة الاتحادية، حسب تقرير الممكنات الرقمية 2023

وخلال الفترة من 2013 إلى 2015 إطلاق الحكومة الذكية وبرنامج تدريب وطني شامل على الحكومة الذكية وإطلاق الشبكة الرقمية الاتحادية، وتطوير الدليل الإرشادي للحكومة الذكية وتدشين مرحلة التكامل والترابط على مستوى الحكومة.

وشهدت الفترة من 2015 إلى 2017 تطوير ممكنات الحكومة الرقمية وإطلاق الرابط الحكومي للخدمات، وإطلاق الدخول الذكي (الهوية الرقمية لاحقاً)، وأخيراً ربط جميع الجهات الاتحادية بالشبكة الاتحادية.

وخلال الفترة من 2018 إلى 2020 تم إطلاق المحفظة الرقمية والتوقيع الرقمي وقانون التوقيع الرقمي والهوية الرقمية الوطنية، فيما شهدت الفترة من 2021 إلى 2022 إطلاق الدليل الإرشادي لواجهات البرمجة أولاً، وخريطة طريق الحكومة الرقمية، ومنصة التحقق الرقمي، والسوق الافتراضي لواجهات البرمجيات.

وتعليقاً على التقرير، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن الأرقام الواردة في التقرير تعكس روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، بما في ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي نتشارك وإياها في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة باعتبارها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع».

الإمارات الأولى عالمياً في:

- سرعة «الإنترنت» عبر الهاتف المتحرك

- نسبة تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان

- معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل

- نسبة مستخدمي «الإنترنت»

الإمارات الثانية عالمياً في:

- معدل الاشتراكات في الهاتف الثابت

- الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر

- الأسر التي لديها «إنترنت» في المنزل