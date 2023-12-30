2023 «عام التميز» لقطاع الاتصالات

يوسف العربي (أبوظبي)

حقق قطاع الاتصال في الإمارات العديد من الإنجازات الريادية خلال عام 2023 لتتبوأ الدولة صدارة بلدان العالم في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك، والسادسة عالمياً في عرض نطاق الإنترنت الدولي لكل مستخدم، إلى جانب محافظتها على ريادتها العالمية للمرة الرابعة على التوالي في تغطية الألياف الضوئية «FTTH».

وحققت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والتاسعة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ 12 في مؤشر الخدمات الرقمية، والـ 13 في مؤشر تطور الخدمات الرقمية، والـ 18 في مؤشر المشاركة الرقمية، والـ 22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.

الجيل الخامس

ووفق تقرير الممكنات الرقمية 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بلغت نسبة التغطية الخارجية لشبكة الجيل الخامس لمناطق السكان في الإمارات 97.03% بدعم من 7450 محطة إرسال.

ووفق التقرير نفسه بلغت نسبة تغطية الهاتف المتحرك (الجيل الثالث) 100%، فيما بلغت تغطية شبكة الجيل الرابع 99.84%. وبلغ عدد مشتركي إنترنت الهاتف المتحرك، بحسب التقرير، 22.178 مليون مشترك، ونحو 3.774 مليون مشترك في خدمات النطاق العريض المتنقل. وبلغ معدل سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 216 ميجا بت/ الثانية و23.11 ميجا بت لمعدل سرعة رفع البيانات للإنترنت المتنقل ونحو 20 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق لدخول الإنترنت عبر المتحرك.

الهوية الرقمية

وبالنسبة للحكومة الرقمية بلغ عدد مستخدمي الهوية الرقمية إلى 6.84 مليون مستخدم مسجل، يستفيدون من 15 ألف خدمة رقمية يقدمها 232 مزود خدمة، بينما تم إصدار نحو 7 ملايين مستند عبر منصة التحقق الرقمي «UAE Verify».

وبلغ عدد المعاملات في السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات 1.273 مليون، في حين تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات 1.5 مليار معاملة، وجرى التعامل مع أكثر من 500 ألف حالة عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين «تواصل 171».

وحول أداء الشبكة الرقمية الاتحادية (FEDnet)، يوجد 5076 خادماً افتراضياً تمثل البنية التحتية السحابية، ووصل عدد الجهات المستفيدة من بوابة الإنترنت عالية الأداء إلى 40 جهة، بينما استفادت 46 جهة من البنية التحتية السحابية، و35 جهة من خدمة النسخ الاحتياطي.

وبلغ عدد المسجلين في الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 34 ألف مسجل، يستفيدون من 180 دورة تدريبية.

الألياف الضوئية

وبلغ معدل سرعة التحميل للإنترنت الثابت في الإمارات 231.98 ميجابت/الثانية و102.19 ميجابت لمعدل سرعة الرفع ونحو 5 ميلي ثانية لمتوسط الوقت المستغرق للدخول للإنترنت الثابت.

واستناداً لبيانات المجلس الأوروبي للألياف الضوئية، بلغت نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية في الإمارات العربية المتحدة 97%، لتأتي الدولة في الترتيب الأول عالمياً على هذا الصعيد.

وجاءت سنغافورة في الترتيب الثاني عالمياً بنسبة انتشار لشبكة الألياف الضوئية بلغت 95.8%، تليها الصين بنسبة انتشار 94.9%، ثم كوريا الجنوبية 91.10%، تلتها هونج كونج بنسبة انتشار 86.2%.

وتعكس هذه الأرقام روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية، بما في ذلك الحكومات الرقمية المحلية التي تتشارك مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في إنجاز وتطوير التجارب الرقمية المتكاملة على طريق مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالتركيز على الرقمنة باعتبارها أساساً لاقتصاد المستقبل ومدخلاً لتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أرض الواقع.

الحياة الرقمية

وتعددت أغراض استخدام الإنترنت بدءاً من التواصل الاجتماعي والعمل والبحث عن المعلومات، مروراً بالتعلم والترفيه والتسوق ووصولاً إلى الخدمات العامة.

ويعكس ذلك المستوى العالي من الاستخدام بالنسبة للحلول الرقمية، سواء كانت في يوميات الحياة العادية أو في الخدمات الحكومية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مستوى النضج الرقمي الذي يمتاز به المستخدمون ومقدمو الخدمات على السواء، الأمر الذي يجعل دولة الإمارات بمثابة بيئة رقمية متكاملة ومهيأة لتحقيق القفزات نحو المزيد من الريادة والتفوق.

ويعد أداء النافذة الرقمية الموحدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (U.ae)، بوصفها واجهة الحضور الرقمي للحكومة، والمرجع الرئيس لجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية كافة، وبلغ عدد زوار البوابة 19 مليون زائر سجلوا 30 مليون زيارة للبوابة خلال عام 2022.

ويرتبط بالبوابة 221 جهة حكومية تقدم 2,630 خدمة رقمية، فيما يبلغ مؤشر سعادة زوار البوابة حوالي 90%، مما يعكس نجاح الدور الذي تقوم به البوابة كواجهة رقمية رائدة محلياً وعالمياً.

وشهدت النافذة الرقمية تطوراً مهماً في العام 2023، حيث تم تزويدها بخاصية البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في نتائج البحث من حيث الدقة والسرعة والحصرية. ونتيجة لذلك شهد الشهر الأول من إطلاق الخدمة الجديدة 60 ألف عملية بحث، وكانت النتائج مرضية بنسبة 98.5%.

ويعد التحول الرقمي خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، وضرورة اقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة

سرعة الإنترنت

وبحسب مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك، وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، تصدرت دولة الإمارات بلدان العالم في سرعة الإنترنت عبر شبكة الهاتف المتحرك، حيث جاءت في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط في سرعة النطاق العريض الثابت.

ووفق مؤشر الشركة لشهر يوليو الماضي، تصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة «النطاق العريض» الثابت، فيما تصدرت دبي مدن العالم في سرعة الإنترنت المتحرك.

الإنترنت المتحرك

سجلت شبكتا الإنترنت المتحرك في الإمارات منتصف العام متوسط سرعة تحميل بيانات «Download» بلغ 205.77 ميجابت/ ‏الثانية، و23.19 ميجابت/ ‏الثانية لإرسال البيانات «Upload». وتحسن متوسط سرعة تحميل البيانات عبر شبكة الإنترنت المتحرك بنسبة تناهز 75.7% خلال الـ 12 شهراً الماضية، فيما زاد متوسط سرعة إرسال البيانات بنسبة 11.9% بالتزامن مع التوسع السريع في نشر شبكات الجيل الخامس في مختلف أنحاء الدولة.

وأوضح مؤشر «Ookla» أن متوسط سرعة تحميل الملفات من «الإنترنت» عبر شبكة الهاتف المتحرك في الإمارات يزيد بنسبة 385% على المتوسط العالمي البالغ (42.32 ميجابت/ ‏الثانية)، فيما تزيد سرعة إرسال البيانات إلى شبكة الإنترنت بنسبة 130.9% على المتوسط العالمي البالغ (10.04ميجابت/ ‏الثانية).

سرعة التحميل

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة الهاتف المتحرك في قطر (186.35 ميجابت/ ‏الثانية)، لتحتل المركز الثاني عالمياً بعد الإمارات، تليها الكويت بسرعة تحميل (160.87 ميجابت/ ‏الثانية)، والأوروغواي (149.08 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم كوريا الجنوبية خامساً بسرعة تحميل (140.49 ميجابت/ ‏الثانية).

وحلت النرويج سادساً بسرعة تحميل (122.72 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم بروناي سابعاً بسرعة تحميل (120.84 ميجابت/‏الثانية)، تليها آيسلندا التي جاءت في الترتيب الثامن بسرعة تحميل (109.26 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم هولندا تاسعاً بسرعة تحميل (106.27 ميجابت/ ‏الثانية)، فيما حلت الدنمارك عاشراً بسرعة تحميل (101.19 ميجابت/ ‏الثانية).

النطاق الثابت

وعلى صعيد سرعة النطاق العريض الثابت، تصدرت الإمارات شرق أوسطياً وحلت في الترتيب الرابع عالمياً بعد أن وصل معدل سرعة التحميل عبر الشبكة (238.26ميجابت/ ‏الثانية)، فيما بلغت سرعة إرسال البيانات إلى الشبكة (105.94 ميجابت/ ‏الثانية).

وبلغت سرعة التحميل عبر شبكة الثابت في تايلاند (211.26 ميجابت/‏ الثانية)، لتحتل المركز الخامس عالمياً بعد الإمارات، تليها الولايات المتحدة الأميركية بسرعة تحميل (207.32 ميجابت/ ‏الثانية)، والصين (193.66 ميجابت/ ‏الثانية)، ثم الدنمارك ثامناً بسرعة تحميل (192.68 ميجابت/ ‏الثانية)

وجاءت إسبانيا في الترتيب التاسع بسرعة تحميل (178.94ميجابت/ ‏الثانية)، ثم تايوان عاشراً بسرعة تحميل (177.43 ميجابت/ ‏الثانية).

وتعد الرؤية الحكومية واستثمارات مجموعة «&e» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة «الإنترنت».