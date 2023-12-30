قطاع الطيران.. تميز يعانق الفضاء

رشا طبيلة (أبوظبي)

«سماء بلا حدود»...شعار يرافق مسيرة قطاع الطيران الإماراتي منذ عقود، ليحلق عالياً ويحقق الريادة والقيادة عالمياً في نمو قطاع الطيران وتطوره، فالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في صناعة الطيران المدني ساهمت في إعادة رسم ملامح مستقبل صناعة النقل الجوي والسفر في المنطقة، مع وجود بنية تحتية استثنائية من مطارات وشركات طيران وطنية بشبكة تضم أكثر من 500 وجهة، ضمن الأفضل أداءً على مستوى العالم.

وتأتي البيانات والأرقام والدراسات لتؤكد صدارتها عالمياً في مؤشرات رئيسية بقطاع الطيران، فالإمارات الأولى عالمياً في نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وضمن الدول الـ 10 الأوائل في العالم في تقارير التنافسية المعنية بكفاءة خدمات النقل الجوي.

وللإمارات 188 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم منها 159 اتفاقية تتعلق بالأجواء المفتوحة.

وحلت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً في عدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر على الرحلات الدولية لشركات الطيران، وفي المركز السابع عالمياً في كفاءة خدمات النقل الجوي والمركز الـ10 عالمياً في عدد شركات الطيران العاملة، وذلك وفقاً لنتائج تقارير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2022.

وجاءت الدولة في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في جودة النقل الجوي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، بمدينة لوزان السويسرية.

وتُصنف دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ويسهم قطاع الطيران المدني الذي يُساهم بنسبة أكبر من 13% بالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.

واستطاعت الإمارات أن تتحول خلال سنوات قصيرة، إلى واحدة من أهم وأفضل وجهات السفر والسياحة بالعالم، حتى أصبحت وجهة لعشرات ومئات الملايين من المسافرين حول العالم، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2022، إلى 101 مليون مسافر بنمو 120% مقارنة مع عام 2021. بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وبحسب آخر بيانات للعام الجاري، بلغ إجمالي عدد المسافرين في مطارات الدولة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 2023، 109 ملايين مسافر، ومن المتوقع أن يختتم العام الجاري بعدد مسافرين يصل إلى 130 مليون مسافر، مدعوماً بنشاط الحركة السياحية وانعقاد العديد من المؤتمرات والأحداث الدولية الضخمة، لا سيما خلال الربع الأخير من العام.

خدمات ذكية وابتكار

وتتميز مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية بحداثة أساطيلها وخدماتها الذكية التي تجعل من تجارب المسافرين متميزة وفريدة لا مثيل لها، من إجراءات سفر سريعة وذكية، وتجربة تسوق مميزة، والاستمتاع بالمقاهي والمطاعم المتنوعة، وخدمات الاستجمام، وترفيه وإنترنت مجاني، ومرافق وخدمات خاصة للعائلات وأصحاب الهمم، وفي الوقت نفسه خدمات صديقة للبيئة ومبادرات تقلل من الانبعاثات، إضافة إلى تبني الابتكار وأحدث الحلول الذكية، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مرافق وتسهيلات تضمن راحة المسافر والعائلات.

فالإمارات تتبنى الابتكار في جميع مبادراتها وخدماتها، وتطبق حلولاً ذكية ومتطورة وتتبنى آخر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتي خفضت من مدة الإجراءات بشكل كبير ما رفع من انسيابية وسهولة السفر ووفرت الوقت أمام المسافر، إضافة إلى أنها استطاعت بناء بنية تحتية متينة مؤهلة لتبني آخر التطورات ومستدامة، والاستثمار في الخدمات المقدمة لتعزز من تجارب المسافرين، وعقد الشراكات والتعاون بين القطاعين الخاص والعام، والرؤية المستقبلية التي لا تتوقف عن التطور والابتكار.

وتقدم مطارات الدولة خدمات وحلول ذكية جعلها تحصل على جوائز عالمية وتحصل مكانة متميزة على خريطة الطيران الدولية، وأهمها الحلول والإجراءات الرقمية غير التلامسية للمسافرين بالاعتماد على الحلول البيومترية الحديثة، ما يوفر تجربة سفر أكثر سهولة وسرعة ورفاهية.