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اقتصاد

«بحوث ديوا» ينظم ورشة عمل حول تطوير التوأم الرقمي لشبكة توزيع الطاقة

«بحوث ديوا» ينظم ورشة عمل حول تطوير التوأم الرقمي لشبكة توزيع الطاقة
1 يناير 2024 13:40

دبي (الاتحاد)

نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، ورشة عمل تحت عنوان «تطوير التوأم الرقمي لشبكة التوزيع: المفاهيم وحالات الاستخدام في هيئة كهرباء ومياه دبي»، لتعريف موظفي الهيئة على جوانب نمذجة شبكات الطاقة باستخدام المحاكاة في الوقت الفعلي، وإطلاعهم على إمكانيات مركز البحوث والتطوير، والعمل الحالي والمستقبلي في هذا الإطار. 

واشتملت الورشة على 7 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين العاملين في المركز.

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وسلطت الفعالية، التي تندرج ضمن برنامج «الباحث» الضوء على دور التوائم الرقمية لشبكة الطاقة التي تستخدم عمليات المحاكاة في الوقت الفعلي في تعزيز الفهم العميق لديناميكيات نظام الطاقة وأدائه، حيث تعمل هذه التقنيات المتطورة على تمكين مشغلي الأنظمة والمخططين من تصور وتحليل وتحسين عمليات وتخطيط شبكات الطاقة، للوصول إلى أنظمة بيئية للطاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.


وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل على تعزيز الاستثمار في موظفينا، ودعمهم من خلال برامج التطوير المهني والذاتي، مع التركيز على استقطاب وصقل المواهب والكفاءات الوطنية. وبوصفه منصة عالمية مهمة للارتقاء ببحوث الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المستقبلية، يشكل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة داعماً رئيساً لجهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدرات وإمكانات الموظفين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتقنيات والممارسات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والتحول الرقمي والحياد الكربوني. ويسهم استقطاب المركز لخيرة الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.


وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: يسهم برنامج «الباحث» في تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة. ويرمي البرنامج إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في الهيئة في مجالات بحثية مختلفة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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