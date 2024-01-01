%8 متوسط العائد الإيجاري على عقارات الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ معدل العائد الإيجاري على العقارات في الإمارات نحو 8 % سنوياً، بالتزامن مع اعتلاء دولة الإمارات قائمة الوجهات المفضلة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تمتعها بالاستقرار وجودة الحياة وبيئة الأعمال الجاذبة، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن العوائد المحققة بالسوق العقاري المحلي تعد الأعلى مقارنة بالأسواق العالمية المماثلة، لافتين إلى أن ارتفاع هذه العوائد الإيجازية على العقارات ساهم بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري من حيث الاستثمار وتسارع وتيرة التطوير والبناء.

ووفق تقرير مصرف الإمارات المركزي الذي صدر مؤخراً، تسارع نمو أسعار المبيعات في أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي 3.9% على أساس سنوي، وواصل متوسط الإيجارات اتجاهه التصاعدي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.8% وبنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الثالث وفي شهر أكتوبر من عام 2023 على التوالي، بعد زيادة بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام2023، وقد أدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.2% في الربع الثالث من عام 2023، دون تغيير على نطاق واسع مقارنة بنسبة 6.3% في شهر أكتوبر.

وفي دبي ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، وتباطأ إلى نسبة 5.7% على أساس سنوي في شهر أكتوبر، مما أدى إلى متوسط عائد إيجاري بنسبة 8.8% في الربع الثالث من عام 2023، دون تغيير على نطاق واسع بالنظر لنسبة 8.7% المسجّلة في شهر أكتوبر.



الواجهة البحرية

من جانبه، قال علاء مسعود، خبير التسويق العقاري لـ «الاتحاد»: إن معدل العائد الإيجاري على العقارات في الدولة بلغ نحو 8% خلال العام 2023.

وأكد، أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد زخماً ملحوظاً نتيجة لتطوير مناطق جديدة بأسعار جذابه وسط تنوع في المنتج العقاري الذي يناسب مختلف الفئات، مشيراً إلى تميز السوق العقاري في العاصمة بوجود العديد من المشاريع على الواجهة المائية وسط توافر التملك الحر.

ونوه إلى أن دبي تشهد طلباً متزايداً على العقارات، بما ينسجم مع خطط الإمارة لمضاعفة عدد السكان والارتقاء بجودة الحياة.

وتوقع استمرار الزخم العقاري في الدولة على مدار عام 2024، نتيجة الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي وتوافر بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات.



إجراءات مبتكرة

من جانبه، أكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية» أن السوق العقاري شهد عاماً استثنائياً خلال 2023 على صعيد الطلب ونوعية المعروض والزخم، وذلك وسط تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الصفقات.

وقال: إن الإجراءات الاستباقية والمبتكرة التي اتخذتها الدولة شكلت أكبر داعم للقطاع العقاري، لافتاً في ذلك إلى تعديلات قوانين الإقامة ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الجديدة بالقطاع العقاري.

وأضاف، أن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية، مع تدفق الأثرياء والشركات على السوق العقاري، ما شكل رافداً رئيساً للطلب.

وقال: إن العائد الإيجاري (للإيجارات الجديدة) يزيد على 6% وهو الأمر الذي يحفز عمليات البيع وتداول العقارات، حيث يفضل المالك بيع الوحدة السكنية بالأسعار المرتفعة الحالية، بديلاً عن القبول بعوائد إيجارية أقل.

وتوقع استمرار النمو والانتعاش العقاري نتيجة العديد من العوامل الخارجية والعوامل الداخلية مثل والمبادرات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال وتوافد أصحاب الثروات والمواهب.



ملاءة مالية

بدوره، قال حسن الشاذلي، المدير التنفيذي لشركة «سوديك» للاستشارات العقارية: إن قطاع العقارات في دولة الإمارات نجح بالحفاظ على زخمه ومواصلة النمو خلال العام 2023 ليحقق عوائد استثمارية قوية تبلغ نحو 8%.

وأضاف أن نقص العرض والتدفقات النقدية القوية من أصحاب الملاءة المالية الفائقة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الإيجارات والبيع في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن تنوع المنتج العقاري والتسهيلات في عملية السداد ساهمت في تغذية الطلب على العقارات السكنية والتجارية في الدولة. وتوقع أن القطاع سيحافظ على مساره التصاعدي خلال العام 2024 مع ارتفاع نسبة المشترين نقداً، ومواصلة هيمنتهم على سوق العقارات السكنية الفاخرة في المستقبل المنظور.