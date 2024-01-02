تحالف تقوده «طاقة» يفوز بمشروع خزان «جعرانة» للمياه في مكة المكرمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن مشاركتها في تحالف الشركات الفائز بمشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه بمنطقة مكّة المكرّمة في المملكة العربية السعودية، حيث اختارت الشركة السعودية لشراكات المياه العرض المفضل والمقدّم من التحالف الذي يضمّ أيضاً كلاً من، شركة رؤية العالمية للاستثمار «رؤية للاستثمار»، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

ويعتبر مشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه أول مشروع من نوعه في المملكة، والذي يتمّ تطويره وفق نموذج (البناء، والتملّك، والتشغيل، ثم نقل الملكية)، ويعكس المشاركة النشطة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الرئيسية للمياه في المملكة.

وستتولى «طاقة» أعمال التشغيل والصيانة في هذا المشروع من خلال شركة تشغيل وصيانة مستقلة ستتملكها إلى جانب «رؤية للاستثمار». وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.5 مليار درهم إماراتي سيتم تمويل 80% منها عبر القروض.

وستمتلك «طاقة» حصة 35% في شركة المشروع، و50% في شركة التشغيل والصيانة. وبهذه المناسبة، أُقيم حفل التوقيع على اتفاقية المشروع في الرياض، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وبموجب اتفاقية المشروع، سيتولى تحالف الشركات مسؤولية بناء، وتملّك، وتشغيل البنية التحتية لخزان المياه لمدة 30 عاماً، ومن ثم نقل الملكية إلى الشركة السعودية لشراكات المياه. ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تلبية الطلب الطارئ على مياه في جميع مناطق المملكة، والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة أثناء موسم الحج. وتبلغ سعة التخزين الإجمالية للخزانات الاستراتيجية مليوني متر مكعب من المياه.

وإضافة لذلك، سيتم إنشاء خزانات تشغيلية بسعة 500 ألف متر مكعب وفق نموذج (التصميم، البناء، ونقل الملكية) لدعم نظام توزيع المياه الصالحة للشرب. ويشكل هذا المشروع التاريخي انعكاساً للتعاون المشترك بين الشركات: «رؤية للاستثمار»، و«مؤسسة الخليج للاستثمار»، و«طاقة»، حيث يسعى تحالف هذه الشركات إلى ضمان توفير إمدادات مياه موثوقة وفعالة للمنطقة بالاستفادة من توظيف أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد بن زويّد القريشي: «يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية بمشاركة القطاع الخاص. ويأتي بعد إطلاق»الاستراتيجية الوطنية للمياه». وسيعمل المشروع بنظام «البناء، والتملّك، والتشغيل ثم نقل الملكية». وسيدخل مرحلة التشغيل الفعلي في الربع الثاني من العام 2027. وأضاف القريشي:»سيساهم هذا المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث يتضمن وحدات طاقة شمسية لخفض الاعتماد على الشبكة العامة، فضلاً عن توفير المياه المخزنة بنسبة 100%، وخفض تكاليف التشغيل ودعم المحتوى المحلي من خلال زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية».

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة):«يُشرفنا في شركة «طاقة» أن نكون شريكاً في هذا التحالف الرائد الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للمياه في مدينة مكّة المكرّمة. إن هذا المشروع يتماشى مع التزام «طاقة» بالتنمية المستدامة والابتكار، ونحن نتطلّع من خلاله إلى إنشاء منظومة فعالة وموثوقة لتوريد المياه بما يلبي احتياجات المجتمع».

ومن جهته قال، عمر الميداني الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار:«إن تعاوننا مع شركة «طاقة» و«مؤسسة الخليج للاستثمار» في هذا المشروع التحويلي لتحسين البنية التحتية للمياه في مدينة مكة المكرمة هو مصدر فخر كبير بالنسبة لنا. ونتشرف بتنفيذ هذا المشروع لصالح الشركة السعودية لشراكات المياه، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لإنشاء نظام مرن ومستدام لتخزين المياه في الجعرانة. وهو ما يعكس التزامنا المشترك بالتميز وتركيزنا الثابت على تلبية احتياجات المجتمع بكفاءة وموثوقية».

ومن جانبه صرح مشاري الجديمي رئيس مجموعة الاستثمارات المباشرة لمؤسسة الخليج للاستثمار، قائلاً:«تعد مؤسسة الخليج للاستثمار المستثمر الرائد في مشاريع البنية التحتية حيث تسعى دائماً لتعزيز مشاريع المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن فخورون بالمشاركة في تطوير هذا المشروع الذي يمثل أهمية استراتيجية للمملكة العربية السعودية. ان فوزنا بمشروع جعرانة للخزن الاستراتيجي المستقلّ للمياه (ISWR-1) يعزز من دور مؤسسة الخليج للاستثمار في دعم مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».

ويُمثل مشروع خزان»جعرانة«الاستراتيجي المستقلّ للمياه خطوة تاريخية نحو تأمين موارد المياه في المنطقة، ويجسد عزم المملكة الهادف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وكانت «طاقة» قد أعلنت مؤخراً عن أهدافها الجديدة للنمو لعام 2030، حيث أوضحت الشركة ضمن أهدافها المُحدّثة خططها للتوسع في أعمال النقل والتوزيع على الصعيد الدولي.

ويعدّ مشروع خزان «جعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه، رابع مشاريع «طاقة» في قطاع النقل والتوزيع، التي يتم بحث إمكانيتها أو تنفيذها خارج دولة الإمارات، ففي ديسمبر 2023، وقَّعت الشركة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية مساهمتها في مشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بين اليونان وقبرص بطول 900 كيلومتر.

وقبل ذلك، أعلنت «طاقة» عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لاستكشاف جدوى مشروع لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا. وفي وقت سابق من عام 2023، استثمرت «طاقة» 25 مليون جنيه إسترليني (113 مليون درهم إماراتي) في شركة»إكس لينكس فيرست ليميتد" لمدّ أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية لنقل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى المملكة المتحدة.

