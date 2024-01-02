اتحاد مصارف الإمارات يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية هونج كونج للبنوك

أبوظبي (الاتحاد)

وقع اتّحاد مصارف الإمارات، مذكرة تفاهم مع جمعية هونج كونج للبنوك، الجهة المعنية بتمثيل المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في هونج كونج، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم القطاع المالي والمصرفي بين الطرفين.

ووقّع جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، وستيفين تشان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك، مذكرة التفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون وتطوير أعمال المؤسسات المالية والمصرفية الأعضاء لدى الجانبين والعمل المصرفي والمالي بشكل عام، وذلك ضمن توجيهات وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة النقد في هونج كونج "HKMA ”.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيقوم اتّحاد مصارف الإمارات وجمعية هونج كونج للبنوك بتبادل المعرفة والخبرات من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وتنظيم ورش عمل وبرامج للبنوك الأعضاء لدى الطرفين، لضمان مواكبة أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية والامتثال للقوانين والمعايير والمبادئ الدولية خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية والاستدامة.

وتعمل جمعية هونج كونج للبنوك، والتي تضم أكثر من 160 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة في هونج كونج، منذ تأسيسها في العام 1981، على تمثيل البنوك العاملة في هونج وتطوير العمل المصرفي والمحافظة على مصالح البنوك الأعضاء، وذلك في ظل إشراف ومتابعة من هيئة النقد في هونج كونج.

ويأتي إبرام المذكرة مع جمعية هونج كونج للبنوك ضمن مساعي اتّحاد مصارف الإمارات المستمرة لتعزيز العلاقات مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة لدعم العلاقات والتبادل بين دولة الإمارات وهذه الدول، والعمل على ضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات التي ترسّخ المكانة الرائدة للقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، وتطويره بما يتماشى مع توجهات الدولة.

وقال جمال صالح: "يواصل اتّحاد مصارف الإمارات جهوده الدؤوبة، منذ تأسيسه في عام 1982، لتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية بتطوير العمل المصرفي والمالي داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف مشاركة المعرفة والخبرات وذلك ضمن مبادرات الإتحاد المتواصلة لتطوير العمل المصرفي والمساهمة في التنمية في دولة الإمارات، وذلك في ظل التعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".

وأضاف صالح: "تعد هونج كونج مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً في العالم، حيث تضم فروعاً ومقاراً إقليمية لمعظم أكبر بنوك العالم. وسيسهم التعاون بيننا في تطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وستتيح هذه المذكرة الاستفادة المشتركة واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والاستدامة والتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة في توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء".

من جانبه، قال ستيفين تشان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية هونج كونج للبنوك ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين ‘هونج كونج‘ :" نتطلع إلى تعاون أوثق مع القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة ، ويمكن لهونج كونج وقطاعنا المصرفي أن يلعبا دوراً محورياً في سد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرص التمويل والاستثمار التي توفرها أسواق البر الرئيسي الصيني وأسواق هونج كونج".