89.6 مليون درهم صافي شراء الأجانب من الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات العام الجديد بأداء إيجابي، بدعم من عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية وبمحصلة (شراء) بلغت 89.6 مليون درهم و58.5 مليون درهم على التوالي.

ونجحت مؤشرات الأسواق في أبوظبي ودبي في الإغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة أول يوم تداول من العام 2024، ليربح مؤشر سوق العاصمة 10 نقاط ويضيف مؤشر دبي 31 نقطة جديدة لمكاسبه.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي بمقدار 12.8 مليار درهم، لتبلغ في نهاية التداولات 2.950 تريليون درهم لسوق العاصمة، وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي بمقدار 2.86 مليار درهم إلى 690.38 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع مؤشر السوق أمس بمقدار 10 نقاط وأغلق عند مستوى 9587.93 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.1%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.07 مليار درهم، شملت ما يزيد على 231.84 مليون سهم عبر 15384 صفقة.

وارتفعت أسهم 38 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 26 شركة، وبقيت أسهم 6 شركات على ثبات.وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 211.68 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 78.42 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 77.5 مليون درهم. وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 6.27% إلى 4.07 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.94% إلى 3.15 درهم، و«إشراق للاستثمار» بنسبة ارتفاع 2.28% ليغلق عند 0.448 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 375.72 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 301.79 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 73.93 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع جديد أمس بمقدار 31.25 نقطة وبنسبة 0.77% عند مستوى 4091 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 25 شركة، مقابل انخفاض أسهم 8 شركات وثبات أسهم 7 شركات من بين 40 شركة متداولة أمس.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 349 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 154.28 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7101 صفقة. وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 73.86 مليون درهم، تلاه «أمانات القابضة» بقيمة 63.47 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 33 مليون درهم. فيما جاء «أمانات» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 49.72 مليون سهم، وتلاه «إمباور» بتداول 11.58 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 9.47 مليون سهم.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة «تكافل الإمارات» بنسبة 14.83% ليغلق عند سعر 0.449 درهم، تلاه «دبي الإسلامية للتأمين» بنسبة 10.59% عند 5.72 درهم، ثم «سلامة» بنسبة 8.7% عند 0.598 درهم. وجاء «الفردوس القابضة» رابعاً بنسبة 7.39% عند 0.45 درهم. وتلاه «أمانات القابضة» بنسبة 5% عند 1.26 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 155.81 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 140.14 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15.67 مليون درهم كمحصلة «شراء».

استثمار مؤسسي

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات البيع، حيث بلغت 871.43 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 853.16 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 18.26 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 40.24 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 226 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 185.81 مليون درهم.