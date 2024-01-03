"المركزي" يعلن عن مزاد للسندات الحكومية 8 يناير

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 8 يناير الجاري.

ويشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثالث 140 يوما لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 9000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 10 يناير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 7 فبراير 2024، والإصدار الثاني في 6 مارس 2024، والإصدار الثالث في 29 مايو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.