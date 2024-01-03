23 إماراتياً ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة

دبي (الاتحاد)

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية «أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023» بنسختها الثالثة، لتسلط الضوء على 100 قائد أعمال يرأسون أكبر الشركات المحلية، وأكثرها تأثيراً في المنطقة.

وتمكن القادة المصنفين في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، بينما بلغت القيمة السوقية المجتمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.وتصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، يليه سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ثم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعاً بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.

وينتمي 100 قائد أعمال مُصنفين في القائمة إلى 22 جنسية مختلفة، حيث تصدر الإماراتيون قائمة هذا العام مع وجود 23 رئيساً تنفيذياً بالقائمة، يليهم المصريون بـ 19 قيادياً، ثم السعوديون بـ 18 رئيساً تنفيذياً. يشكلون جميعهم نحو 60% من التصنيف، وهذا يعد علامة إيجابية على التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون من مواطني دولهم.ويتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات، كما يقود أقوى 10 رؤساء تنفيذيين شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة، ما يعكس تنوع القطاعات في هذا التصنيف.

ومع تصدر الاستدامة أولويات الشركات لهذا العام، ركز قادة الأعمال على تسريع إجراءات تعزيز الاستدامة في شركاتهم، لتتماشى مع الالتزامات العالمية، حيث خفضت مجموعة ماجد الفطيم القابضة، بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد جلال إسماعيل، من استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة 82% في النصف الأول من عام 2023.

كذلك تولى سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، منصب الرئيس المعيّن للدورة 28 لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) الذي عقد في دبي، بينما يعتزم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» رفع طاقة الهيئة من المياه المحلاة من 490 مليون غالون يومياً في 2023 إلى 730 مليون غالون يومياً بحلول عام 2030.