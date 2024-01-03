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اقتصاد

دبي تصدر نموذجاً إرشادياً لـ «عقد تأسيس الشركات العائلية»

مدينة إكسبو دبي تستضيف المؤتمر (أرشيفية)
3 يناير 2024 15:30

دبي (الاتحاد)
أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً خاصاً حول «عقد تأسيس الشركات العائلية»، بهدف تسليط الضوء على آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة، وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية، بما يعزز نمو واستمرارية الشركات العائلية في دبي. ويتيح النموذج الإرشادي للشركات العائلية، تقييم عقود التأسيس المعتمدة من قبل كل منها، وصياغة عقود جديدة تلبي متطلبات العائلة ورؤيتها، وإدراج بنود من ميثاق العائلة في عقد التأسيس. 
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يواصل مركز دبي للشركات العائلية تعزيز جهوده وخدماته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استدامة نمو الشركات العائلية في دبي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحفيز اعتمادها على أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة». ويتضمن نموذج «عقد تأسيس الشركات العائلية»، خيارات مقترحة للشركات لتحديث عقود التأسيس الخاصة بكل منها، وتقييم دور هذه العقود في الحد من مخاطر المنازعات مع ضمان استمرارية الأعمال بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأجل لكل من العائلات والشركات على حد سواء، ويلبي الاحتياجات الخاصة بكل شركة.ويأخذ نموذج عقد تأسيس الشركات العائلية في الاعتبار متطلبات واشتراطات الشركات العائلية التي تأخذ شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتشكل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، كما تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة. 
وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. 
وقد تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في شهر مايو من العام 2023، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع، وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.

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