23 مليار درهم مكاسب أسهم سوق أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، بدعم من أخبار إيجابية أعلنتها شركات نشطة، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 23.12 مليار درهم وتسجل في النهاية 2.974 تريليون درهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق بمقدار 127.58 نقطة وبنسبة 1.33% مع زيادة قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.324 مليار درهم. وكان سهم الشركة العالمية القابضة، الذي صعد بنسبة 3.47% أمس إلى 414 درهماً، هو الداعم الرئيس لصعود مؤشر السوق بعد أن أعلنت الشركة موافقة مجلس إدارتها على بدء نقل « 2بوينت زيرو» وهي الجيل التالي من الشركة القابضة، لدمج مجموعات أعمال من الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة لتشكيل 2بوينت زيرو، والتي يتوقع أن يتجاوز حجم أصولها 100 مليار درهم. وأسهمت تعاملات شرائية قام بها المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية في تحسن أداء السوق إجمالاً وزيادة النشاط، حيث جاءت محصلة تعاملاتهم أمس (شراء) بواقع 34.53 مليون و 26.56 مليون درهم على التوالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع مؤشر السوق أمس، بشكل ملحوظ بمقدار 127.58 نقطة وأغلق عند مستوى 9715.51 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.33%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.324 مليار درهم، شملت ما يزيد على 314 مليون سهم عبر 18041 صفقة. وارتفعت أسهم 27 شركة من أصل 70 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 33 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 283.6 مليون درهم، وتلاه سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 109.43مليون درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» بقيمة 92 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 77.38مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 26.62 مليون سهم، ثم «أدنوك للإمداد والخدمات» بقيمة 20.08 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس «فينكس كروب» بنسبة 5.26 % إلى 2.4 درهم، و «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 4.31% إلى 1.21 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة ارتفاع 3.47% ليغلق عند 414 درهماً. «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 2.2 % إلى 4.16 درهم، و« ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.53% إلى 18.8 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة ارتفاع 1.56% ليغلق عند 3.25 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 419.39 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 384.85 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 34.53 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض أمس بمقدار 13.47 نقطة وبنسبة 0.32% عند مستوى 4077.58 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 7 شركات من بين 40 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 377 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 179.74مليون سهم، من خلال تنفيذ 9126 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 104.98 مليون درهم، تلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 40.54 مليون درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 36.48 مليون درهم. فيما جاء «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 32.93 مليون سهم، وتلاه «شعاع» بتداول 17.94 مليون سهم، ثم «ديار للتطوير» بتداول 16.95 مليون سهم.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة «تكافل الإمارات» بنسبة 14.92% ليغلق عند سعر 0.516 درهم، كما تضمنت القائمة «شعاع» بنسبة 4.76% عند 0.22 درهم، و «إمباور» بنسبة 2.97% عند 1.73 درهم وكذا «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.87% عند 17.35 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة أهمها «إعمار العقارية» بنسبة 2% ليغلق عند 7.82 درهم، «دبي الإسلامي» بنسبة 0.86% عند 5.75 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 201.36 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 206.94 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.57 مليون درهم كمحصلة «بيع».



استثمار مؤسسي

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 980.43 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 953.87 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 26.56 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 9.46 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 235.46 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 244.928 مليون درهم.