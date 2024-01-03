5 صفقات لـ«أديا» و«مبادلة» ضمن الأكبر عالمياً في 2023

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

صنف معهد «صناديق الثروة السيادية»، 5 صفقات استثمارية أبرمها كل من جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة للاستثمار «مبادلة» ضمن قائمة أكبر 12 صفقة استثمارية لصناديق الثروة السيادية خلال العام 2023، بقيمة إجمالية للصفقات الخمس بلغت 8.8 مليار دولار (32.4 مليار درهم).

ووفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية (إس دبليو إف آي) الذي يتابع أنشطة صناديق الثروة السيادية حول العالم، بلغ إجمالي قيمة أكبر 12 صفقة استثمارية لصناديق الثروة السيادية خلال العام الماضي نحو 30.04 مليار دولار(113.9 مليار درهم)، شملت 3 صفقات لجهاز أبوظبي للاستثمار وصفقتين لمبادلة، شكلت معاً نحو 28.4% من إجمالي الصفقات، و4 صفقات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصفقة واحدة لكل من مؤسسة الاستثمار اليابانية وصندوق «جي آي سي» السيادي لحكومة سنغافورة، وصندوق تماسيك القابضة «سنغافورة».

وأفادت البيانات تصدر صندوق مؤسسة الاستثمارات اليابانية قائمة الصفقات الأعلى قيمة خلال العام الماضي بصفقة بلغت 6.3 مليار دولار، تلتها صفقة بقيمة 4.9 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصفقة أخرى بقيمة 3.33 مليار دولار للصندوق ذاته، فيما حلت صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لمبادلة في المرتبة الرابعة، تلتها صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات العامة في المرتبة الخامسة.

وجاءت صفقة لجهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 2.0 مليار دولار في المرتبة السادسة، تلتها صفقة لصندوق تماسيك السنغافوري بنفس القيمة في المرتبة السابعة، ثم صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة، وتلتها صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لمبادلة، وصفقة بقيمة 1.3 مليار دولار لصندوق «جي آي سي»، فيما جاءت صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار لجهاز أبوظبي للاستثمار في المرتبة الحادية عشرة تلتها صفقة أخرى لجهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 1.14 مليار دولار في المرتبة الثانية عشرة.

وبرزت 3 صناديق ثروة سيادية إماراتية ضمن قائمة أكثر 10 صناديق ثروة سيادية حول العالم نشاطاً في صناعة الصفقات الاستثمارية، بتخصيصها 36.5 مليار دولار لصفقاتها خلال العام 2023، وهو ما يزيد عن ربع القيمة الإجمالية التي قامت صناديق الثروة السيادية حول العالم بإنفاقها في 2023، والتي زادت عن 124 مليار دولار بحسب تقرير مؤسسة «Global SWF».

ووفقاً للتقرير حل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالمركز الأول عالمياً بقائمة أنشط عشرة صناديق ثروة سيادية بالعالم من حيث حجم الصفقات بنهاية عام 2023 وذلك بعد إنفاقه نحو 31.6 مليار دولار، فيما جاء صندوق «جي آي سي» السيادي السنغافوري في المركز الثاني بقيمة 19.9 مليار دولار.

وجاءت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» في المركز الثالث بإنفاقها 17.5 مليار دولار على الصفقات الاستثمارية لعام 2023، تلاها جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» في المركز الرابع بإنفاقه 13.2 مليار دولار، في حين بلغ إنفاق شركة «القابضة» التابعة لحكومة أبوظبي نحو 5.8 مليار دولار لعام 2023 لتأتي في المركز التاسع عالمياً.

وجاء صندوق المعاشات التقاعدية الكندي الذي أنفق 9.4 مليار دولار، في المركز الخامس، تلته شركة كولومبيا البريطانية لإدارة الاستثمارات في المركز السادس بنحو 7.3 مليار دولار، فيما جاء صندوق الثروة السيادي السنغافوري «تيماسيك» وجهاز قطر للاستثمار «كيو آي أيه» في المركزين السابع والثامن على التوالي بإنفاق بلغ 6.3 و5.9 مليار دولار، بينما حل صندوق معاشات تقاعد المعلمين في أونتاريو بالمركز العاشر في الترتيب بإنفاق بلغ 5.3 مليار دولار على الصفقات لعام 2023.