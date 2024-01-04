الذهب يصعد مع ترقب بيانات الوظائف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين مزيدا من بيانات الوظائف الأميركية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأميركية حد من صعود المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2043.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2051.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 966.59 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1066.93 دولار.



