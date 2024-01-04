سوق دبي المالي يعلن انضمام "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام والإسلامي

أعلن سوق دبي المالي عن انضمام شركة "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة.

وأضاف سوق دبي في تعميم له، أن الانضمام للمؤشرات الثلاثة سيتم اعتباراً من 8 يناير الجاري.

ورحّب سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي، الذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023.

وشهد إدراج "تاكسي دبي" طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعفا.

وجمع الاكتتاب 1.2 مليار درهم، وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم، فيما بلغ سعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.