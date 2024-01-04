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اقتصاد

سوق دبي المالي يعلن انضمام "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام والإسلامي

سوق دبي المالي يعلن انضمام "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام والإسلامي
4 يناير 2024 10:59

أعلن سوق دبي المالي عن انضمام شركة "تاكسي دبي" إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة.

وأضاف سوق دبي في تعميم له، أن الانضمام للمؤشرات الثلاثة سيتم اعتباراً من 8 يناير الجاري.

ورحّب سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي بالإدراج الناجح لشركة تاكسي دبي، الذي يعد ثاني اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي لعام 2023.

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وشهد إدراج "تاكسي دبي" طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعفا.

وجمع الاكتتاب 1.2 مليار درهم، وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم، فيما بلغ سعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم.

المصدر: وام
سوق دبي المالي
تاكسي دبي
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