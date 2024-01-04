1.36 مليار درهم قيمة تداولات الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، حيث شهد أبوظبي للأوراق المالية عمليات تصحيح في أسعار الأسهم بعد الارتفاعات القوية المسجلة في اليوم السابق، في حين استمر تقلب أداء سوق دبي المالي، لكنه ظل مستقراً نسبياً ويسير في اتجاه صعودي طفيف بشكل عام.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بمقدار 65 نقطة في ظل عمليات بيع من قبل المؤسسات المالية لجني الأرباح، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، لتكون المحصلة صافي بيع للمؤسسات بنحو 4.68 مليون درهم وصافي شراء بقيمة 4.15 مليون درهم للأجانب.

وصاحب ذلك تراجع القيمة السوقية بنحو 14.55 مليار درهم إلى 2.959 تريليون درهم.

وفي المقابل تمكن مؤشر سوق دبي المالي من الارتفاع بمقدار 9.77 نقطة، محققاً مكاسب سوقية جاوزت 7.87 مليار درهم إلى 697.3 مليار درهم.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.364 مليار درهم، متضمنةً 1.052 مليار درهم في سوق العاصمة، و312.3 مليون درهم في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد عاد مؤشر السوق للانخفاض أمس، ليخسر 65.41 نقطة ويغلق عند مستوى 9650.1 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.67%. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.052 مليار درهم.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 221 مليون درهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس «بيور هيلث» بنسبة 3.3% إلى 5.58 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 2.48% إلى 1.24 درهم، وفي المقابل شملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «العالمية القابضة» بنسبة انخفاض 1.16% ليغلق عند 409.2 درهم. «أدنوك للغاز» بنسبة 0.96% إلى 3.11 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 322.64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 318.48 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4.15 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وعاود المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع أمس بمقدار 9.77 نقطة وبنسبة 0.24% عند مستوى 4087.35 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 21 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 42 شركة متداولة أمس. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 312.33 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 107.52 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6961 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات بلغت 88.48 مليون درهم، تلاه «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 64.91 مليون درهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «تكافل الإمارات» بنسبة 1.74% ليغلق عند سعر 0.525 درهم.

وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة، أهمها «إعمار العقارية» بنسبة 1.53% ليغلق عند 7.7 درهم، و«شعاع» بنسبة 1.36% عند 0.217 درهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 155.75 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 172.96 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17.21 مليون درهم كمحصلة «بيع».



تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات الشراء، حيث بلغت 828.39 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 823.71 مليون درهم.



انضمام للمؤشر

أعلن سوق دبي المالي، انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من 8 يناير 2024.