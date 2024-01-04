مذكرة تفاهم بين «بنجوين ميديا» و«سكاي بلو ميديا» الماليزية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بنجوين ميديا» المتخصصة في الخدمات الإعلانية الخارجية، وهي إحدى شركات «9 ياردز كومينيكشنز»، التابعة لمجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «سكاي بلو ميديا» وهي شركة ماليزية متخصصة في خدمات التسويق الرقمي الخارجي، بهدف إحداث نقلة نوعية تعزز مستقبل الإعلانات الخارجية في جميع أنحاء مدينتي أبوظبي والعين.

وستتعاون شركة «بنجوين ميديا» ومجموعة «سكاي بلو ميديا»، بموجب هذه المذكرة، على إدارة العديد من المواقع الإعلانية الرئيسية في أبوظبي والعين، ليُمثل ذلك أولى خطوات مجموعة «سكاي بلو ميديا» في سوق العاصمة الإماراتية.

وتأتي الشراكة عقب توقيع الشركة الماليزية اتفاقية تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حصلت بموجبها على حقوق الإعلان والتسمية الحصرية لحافلات الهيئة البالغ عددها 1400 حافلة وبعض المرافق التابعة لها، بما في ذلك 886 مظلة انتظار للحافلات، و523 لوحة موبي، و22 محطة للحافلات.

وقال حسام الملحم، المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «بنجوين ميديا»: فخورون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة سكاي بلو ميديا الرائدة في قطاع الإعلان الخارجي في ماليزيا والتي تمتلك خبرة واسعة تزيد عن 15 عاماً، حيث تتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا التطويرية خاصة وأن المجموعة تواصل جهودها ومسيرتها النوعية في تعزيز قطاع الإعلان الخارجي من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في حملاتها المميزة للإعلانات الخارجية.

من جانبه، قال داتو مانيكاندامورثي فيلايودام، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة «سكاي بلو ميديا»: تضافر الجهود بين خبرة مجموعة سكاي بلو ميديا في مجال الخدمات الإعلانية الخارجية والحضور المحلي المتنامي لشركة بنجوين ميديا سيحدث نقلة نوعية في قطاع الإعلان الخارجي في أبوظبي.