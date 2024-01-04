«مصرف عجمان» يطلق «سكاي رايز» العقارية

دبي (الاتحاد)

أعلن مصرف عجمان، عن إطلاقه شركة سكاي رايز العقارية، وهي شركة ديناميكية جديدة تعود ملكيتها بالكامل إلى مصرف عجمان وتركز على إدارة الأصول العقارية. وتحدد هذه الخطوة الاستراتيجية مرحلة مهمة في رحلة مصرف عجمان للابتكار وتنويع المحفظة الاستثمارية، وستضفي شمولية أكبر على منتجات المصرف الأساسية من خلال مجموعة من الخدمات مثل إدارة العقارات والبيع والإيجار والوساطة وتقييم الطرف الثالث والإشراف على إدارة المرافق. وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: يأتي إطلاق شركة سكاي رايز العقارية إنجازاً مهماً جداً بالنسبة إلى مصرف عجمان، ويعد هذا المشروع خطوة جوهرية بالنسبة إلينا في عالم إدارة العقارات والممتلكات، حيث نسعى إلى وضع معايير جديدة وإحداث ثورة في هذا المجال.. مهمتنا واضحة، وهي الارتقاء بشركة سكاي رايز العقارية ومصرف عجمان إلى مستويات جديدة من النجاح. وتركز شركة سكاي رايز العقارية بشكل أولي على إدارة محفظة مصرف عجمان المتنوعة، وتهدف إلى أن تصبح من أبرز الشركات في هذا القطاع.

وستعمل ككيان مستقل بهوية خاصة وأنظمة وفريق مستقلين.