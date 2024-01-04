الناقلات الوطنية ضمن العشرين الأكثر أماناً بالعالم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظت الناقلات الوطنية الإماراتية الخمس للعام الثاني على التوالي، على تفوقها عالمياً في مجال السلامة والأمان، بتبوئها مراكز متقدمة ضمن تصنيف العام 2024 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج»، الذي صنف الاتحاد للطيران، في المرتبة الرابعة عالمياً بين 385 شركة طيران حول العالم.

ووفقاً للتقرير السنوي لموقع «إيرلاين ريتنج»، المتخصص بمراجعة سلامة ومنتجات الطيران، حلت طيران الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً ضمن قائمة الناقلات الجوية التجارية، فيما حلت الناقلات الاقتصادية الثلاث (فلاي دبي والعربية للطيران، بالإضافة إلى شركة ويز إير) ضمن قائمة الناقلات الاقتصادية العشرين الأكثر أماناً للعام 2024، لتنفرد بذلك دولة الإمارات بوجود 5 شركات من دولة واحدة ضمن قائمة الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.

ويعتبر التصنيف المتقدم للناقلات الجوية الوطنية الخمس ضمن قائمة العشرين الأكثر أماناً في العالم للعام 2024، والصدارة الإقليمية لهذه الشركات، تصويتاً عالمياً بالثقة في منظومة الطيران المدني في الدولة، ومستوى السلامة العالية، ومؤشراً مهما على قوة الشراكة القائمة بين الهيئة العامة للطيران المدني (الجهة التنظيمية والرقابية لسلامة وأمن الطيران المدني في الدولة)، وشركات الطيران في الدولة، خصوصاً الناقلات الوطنية، وحرص هذه الناقلات على تطبيق أعلى معايير السلامة، الأمر الذي يعكس الموقع الريادي للدولة في مجال الطيران عموماً، وسلامة الطيران خصوصاً.

ويراقب الموقع أداء 385 شركة طيران حول العالم، لاختيار قائمة سنوية لأكثر 20 شركة طيران تجاري أماناً حول العالم، وأخرى للناقلات منخفضة التكلفة، من أجل تقديم قائمته السنوية، استناداً إلى مجموعة من المعايير وعوامل التقييم الموضوعية، من أبرزها سجل حوادث الطيران والحوادث الخطرة لكل ناقلة، وسجل الأعطال، وعمر الأسطول الذي تمتلكه كل ناقلة، ونتائج عمليات التدقيق التي تجريها هيئات الطيران، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وقوائم الاتحاد الأوروبي المحظورة.

وقال جيوفري توماس، رئيس تحرير موقع «إيرلاين ريتنج»، إن الناقلات العشرين الأكثر أماناً في العالم تعد من أبرز الناقلات الجوية في الصناعة التي تضع السلامة والابتكار واستخدام أحدث أنواع الطيران في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن التقييم استند إلى تحليلات معمقة لسجلات الحوادث للسنوات الخمس الماضية والحوادث الخطيرة خلال العاميين الماضيين، بالإضافة إلى عمليات التدقيق من هيئات إدارة الطيران وعمليات التدقيق الحكومية وعمر الأسطول.



قائمة الناقلات التجارية

ووفقاً لتصنيف قائمة الناقلات الجوية التجارية العشرين الأكثر أماناً للعام 2024، تقدمت شركة طيران نيوزيلندا للمرتبة الأولى، تلتها شركة كانتاس الأسترالية، ثم فيرجن أستراليا في المرتبة الثالثة والاتحاد للطيران في المرتبة الرابعة، تلتها الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الخامسة، وطيران الإمارات في المرتبة السادسة، تلتها خطوط أول نيبون وفين إير وخطوط كاثي باسيفيك وخطوط ألاسكا، وشركة طيران «ساس»، والخطوط الجوية الكورية، والخطوط الجوية السنغافورية، وطيران إيفا، والخطوط البريطانية، والتركية، وطيران تاب البرتغالية، وطيران لوفتهانزا، والخطوط الملكية الهولندية، والخطوط اليابانية (التصنيف قبل حادثة 2 يناير 2024)، ثم خطوط هاواي، وشركة أميركان إيرلانز، والخطوط الفرنسية، وطيران كندا ويونايتد إيرلاينز.



قائمة الناقلات منخفضة التكلفة

ووفقاً لتصنيف موقع «إيرلاين ريتنج» لأفضل 20 شركة طيران منخفضة التكلفة أماناً لعام 2024، تصدرت شركة جيت ستار القائمة، تلتها شركة إيزي جيت ورايان إير ثم ويز إير، والخطوط النرويجية، وشركة فرونتير وشركة فيولينج ثم شركة فيت جيت، وشركة ساوث ويست، ثم شركة فولاريس وفلاي دبي، ومجموعة طيران آسيا، وسيبو باسيفيك، وصن كانتري، وسبيريت، وويست جيت، وجيت بلو، والعربية للطيران، وإنديجو، فيما حلت شركة يورو وينجز في المرتبة العشرين.