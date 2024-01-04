شراكة بين «بريد الإمارات» و«اقتصادية رأس الخيمة»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة بريد الإمارات اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، بهدف تقديم خدمات الدائرة عبر شبكة مكاتب بريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع إجراءات الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.

ووقّع الاتفاقية، عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. وتُمثل الاتفاقية فرصة تُتيح بدء تقديم خدمات الدائرة الاقتصادية عبر مكاتب بريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة، حيث تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون مع الجهات المحلية الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة في الدولة، ما يعزز مكانة البريد بصفته المشغل البريدي الرسمي للدولة ويحقق مزيداً من النمو والربحية.