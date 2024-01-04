تعاون بين «إيه آي كيو» و«أمازون ويب سيرفيسز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إيه آي كيو»، وهي مشروع مشترك بين أدنوك ومجموعة 42، عن تعاونها مع خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) فيما يتعلق بإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل الآبار، ليكون متاحاً عبرها.

تتميز «إيه آي كيو» بأنها أول مزود محلي لحلول البرمجيات كخدمة (SaaS) في مجال الطاقة داخل مجلس التعاون الخليجي الذي يسوق منتجاته عبر سوق خدمات أمازون السحابية (AWS)، ليبرز النهج الابتكاري والريادة في مجال التكنولوجيا الطاقوية في المنطقة.

والتعاون جزء من استراتيجيات التوسع والوصول إلى نطاق أبعد في مجال الطاقة ليشمل قاعدة عملاء أمازون العالمية.

وتُعَدُّ أداة تحليل الآبار، المقدمة من قِبل «إيه آي كيو»، أداة حديثة مخصصة للجيولوجيين البتروليين والمهندسين، وتتيح لهم هذه الأداة الحصول على رؤى أعماق أفضل وتحسين توصيف الحقل النفطي. وتتألف من أربع وحدات تعمل على أتمتة وتحسين تحليل ونمذجة بيانات البئر باستخدام رؤية الحاسوب وتقنيات أخرى، بهدف دعم الجيولوجيين والمهندسين في تخطيط أنشطة الحفر.