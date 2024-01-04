معرض «الخليج للطباعة والتغليف» ينطلق الثلاثاء بدبي

دبي (الاتحاد)

ينطلق معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024، المتخصص في تكنولوجيا الطباعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع على مدى ثلاثة أيام، أهم شركات الطباعة ومقدمي خدمات الطباعة، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطباعة والتغليف.

وتسجل إيرادات الطباعة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مقابل 1% فقط على مستوى العالم، كما تشير التوقعات إلى تسجيل نجاح لافت في دورة المعرض القادمة، حيث تشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة، بما فيها الإمارات ودول الشرق الأقصى والهند وجنوب آسيا والبرازيل وأوراسيا وأوروبا الوسطى والشرقية والمملكة المتحدة ومصر.

ويستقطب المعرض المُشترين في مجالات طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصوّرة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض وغيرها.

وأعرب باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف، عن تطلعه لاستقبال أبرز الموردين والمشترين في مجال الطباعة والتغليف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 الأسبوع القادم.

من جهتها، لفتت جيد جريس، المديرة الإدارية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف، إلى أن المعرض يقدم أحدث الابتكارات في قطاع الطباعة التجارية.