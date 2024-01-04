الجمعة 5 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

معرض «الخليج للطباعة والتغليف» ينطلق الثلاثاء بدبي

جانب من دورة سابقة للمعرض (من المصدر)
5 يناير 2024 00:54

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»

ينطلق معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024، المتخصص في تكنولوجيا الطباعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الثلاثاء المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
ويجمع على مدى ثلاثة أيام، أهم شركات الطباعة ومقدمي خدمات الطباعة، ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطباعة والتغليف.
وتسجل إيرادات الطباعة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً بنسبة 8.7% على أساس سنوي، مقابل 1% فقط على مستوى العالم، كما تشير التوقعات إلى تسجيل نجاح لافت في دورة المعرض القادمة، حيث تشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 250 جهة عارضة من أكثر من 20 دولة، بما فيها الإمارات ودول الشرق الأقصى والهند وجنوب آسيا والبرازيل وأوراسيا وأوروبا الوسطى والشرقية والمملكة المتحدة ومصر.
ويستقطب المعرض المُشترين في مجالات طباعة المواد التعليمية وكتب الأطفال والكتب المصوّرة وملصقات العلامات التجارية، وطباعة التغليف والبريد الورقي والملصقات واللوحات الدعائية والأقمشة المطبوعة رقمياً ورسومات العرض وغيرها.
وأعرب باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف، عن تطلعه لاستقبال أبرز الموردين والمشترين في مجال الطباعة والتغليف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 الأسبوع القادم.
من جهتها، لفتت جيد جريس، المديرة الإدارية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف، إلى أن المعرض يقدم أحدث الابتكارات في قطاع الطباعة التجارية. 

معرض الخليج للطباعة والتغليف
دبي
الإمارات
معرض الخليج للطباعة
آخر الأخبار
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
الأخبار العالمية
مزارعو بافاريا يتظاهرون على خطط خفض الإعانات
اليوم 14:02
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
الرياضة
«الفرسان» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز
اليوم 14:00
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
الرياضة
جمعية الخيول العربية تبحث التعاون مع «الخيالة السلطانية»
اليوم 13:30
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
الرياضة
أصحاب الهمم يحتفلون بإنجاز العصيمي
اليوم 13:00
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تجري مناورة عسكرية على جزيرة حدودية
اليوم 12:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©