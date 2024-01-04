7.88 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 2023 بنمو 24.4%

دبي (الاتحاد)

سجلت المبيعات السنوية لسوق دبي الحرة أرقاماً هي الأعلى منذ انطلاقتها، حيث قفزت إلى 7.885 مليارات درهم (2.16 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 24.39% بالمقارنة مع العام الماضي، و6.40% بالمقارنة مع فترة ما قبل الجائحة في عام 2019.

وأنهت السوق الحرة ديسمبر أيضاً بمبيعات شهرية قياسية بلغت 807.6 مليون درهم (221 مليون دولار)، بزيادة قدرها 8.37% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام 2022. وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سُعداءٌ بتحقيق الأهداف التي حددناها لمبيعات العام، وبتسجيل مبيعات شهرية وسنوية قياسية في عام 2023.