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اقتصاد

7.88 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 2023 بنمو 24.4%

7.88 مليار درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 2023 بنمو 24.4%
5 يناير 2024 00:54

دبي (الاتحاد)

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سجلت المبيعات السنوية لسوق دبي الحرة أرقاماً هي الأعلى منذ انطلاقتها، حيث قفزت إلى 7.885 مليارات درهم (2.16 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 24.39% بالمقارنة مع العام الماضي، و6.40% بالمقارنة مع فترة ما قبل الجائحة في عام 2019.
وأنهت السوق الحرة ديسمبر أيضاً بمبيعات شهرية قياسية بلغت 807.6 مليون درهم (221 مليون دولار)، بزيادة قدرها 8.37% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام 2022. وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سُعداءٌ بتحقيق الأهداف التي حددناها لمبيعات العام، وبتسجيل مبيعات شهرية وسنوية قياسية في عام 2023.

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