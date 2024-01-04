1.24 مليون مسافر عبر منافذ دبي خلال إجازة رأس السنة

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال الفترة من 27 ديسمبر 2023 وحتى 1 يناير 2024، بلغ مليوناً و239 ألفاً و628 شخصاً، وسجل يوم 30 ديسمبر 2023 أعلى عدد للمسافرين بواقع 224 ألفاً و380 مسافراً، ما يعكس مكانة إمارة دبي كوجهة مفضلة لدى الأفراد من مختلف أنحاء العالم.

واستقبلت مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية أعداداً كبيرة من المسافرين الراغبين بقضاء إجازة رأس السنة الميلادية في دبي. وتعامل مأمورو جوازات مطارات دبي مع مليون و136 ألفاً و144 مسافراً قادماً ومغادر، فيما شهدت المنافذ البرية استقبال ووداع 76 ألفاً و376 مسافراً، كما شهدت المنافذ البحرية وصول ومغادرة 27 ألفاً و108 مسافرين.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الأرقام القياسية التي حققتها مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية خلال هذه الفترة تعكس جاذبية المدينة ومكانتها كوجهةٍ أولى للأفراد من مختلف أنحاء العالم، مُعرباً عن فخره بقدرة دبي ومكانتها التي تحظى بها لدى الملايين من الأشخاص الذين اختاروها للاحتفال برأس السنة.