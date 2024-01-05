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اقتصاد

2.7 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 16 شركة وطنية مُدرجة

2.7 تريليون درهم القيمة السوقية لأكبر 16 شركة وطنية مُدرجة
6 يناير 2024 00:47

أبوظبي (وام)

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بلغت رسملة أكبر 16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية، نحو 2.7 تريليون درهم مع بداية العام الجديد 2024، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً أكثر من 3.6 تريليون درهم. واستحوذت 16 شركة مُدرجة على نحو 74% أو ما يعادل 2.709 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.656 تريليون درهم مع ختام تعاملات جلسة أمس.
وجاءت شركة «العالمية القابضة» في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 897.5 مليار درهم بما يعادل 24.5% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة سوقية تربو على 369.9 مليار درهم وبحصة 10.1%، ثم «أدنوك للغاز إل سي» بنحو 238.6 مليار درهم تمثل 6.5% من إجمالي رسملة الأسواق المحلية.
ووصلت القيمة السوقية لشركة «ألفا ظبي القابضة» لنحو 187.2 مليار درهم تعادل حصة بنحو 5.12%، ثم شركة «إي آند -اتصالات سابقاً» بقيمة سوقية 169 مليار درهم بحصة 4.62%، ثم بنك «أبوظبي الأول» 153.3 مليار درهم تعادل ما نسبته 4.2%، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 124.5 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 110.5 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة «بروج بي ال سي» أكثر من 74.5 مليار درهم، و«إعمار العقارية» 68.1 مليار درهم، و«أبوظبي التجاري» 64.6 مليار درهم، و«بيور هيلث القابضة» 62 مليار درهم، و«أدنوك للحفر» 60 مليار درهم و«أدنوك للتوزيع» 45.7 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» 41.7 مليار درهم، و«الدار العقارية» 41.6 مليار درهم.

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