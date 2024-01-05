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اقتصاد

«كهرباء دبي» تنظم جلسات نقاشية في مجال الاستدامة

جانب من إحدى الجلسات النقاشية (من المصدر)
6 يناير 2024 00:47

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل لدعم جهود الهيئة في صقل المهارات التخصصية في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة. 
وامتدت مشاركة المركز على هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي شاركت فيها الهيئة كشريك رئيس للمسار. وسلطت الندوات والجلسات النقاشية الضوء على مختلف مجالات الاستدامة والطاقة الشمسية والنظيفة والابتكار واستشراف وصنع المستقبل بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الاستدامة، وذلك في إطار برنامج «التواصل من أجل طاقة نظيفة» الذي أطلقه مركز الابتكار عام 2021. 
ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة؛ وخلايا البيروفسكايت الشمسية وتحسين أداء الأنظمة الكهروضوئية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة؛ والخلايا الشمسية الكهروضوئية المدمجة في المباني، والسيناريوهات المستقبلية للطاقة المستدامة، وتقنيات تخزين الطاقة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نسعى إلى دعم وتعزيز الابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، ويعد مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منصة عالمية مهمة لابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة وتعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كوجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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الاستدامة
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الطاقة النظيفة
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