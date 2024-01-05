5.8 مليار درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1721 مبايعة بقيمة 4.49 مليار درهم، منها 114 مبايعة للأراضي بقيمة 1.36 مليار درهم و1183 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.13 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.33 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 113.9 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 65.26 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 20.57 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 311.64 مليون درهم.