5.58 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع الماضي جاوزت 5.58 مليار درهم، وجاء نشاط التداولات بشكل كبير في سوق العاصمة حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية 4.36 مليار درهم في حين بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 1.22 مليار درهم.

وتمكنت مؤشرات الأسواق من تحقيق ارتفاعات جيدة في نهاية الأسبوع والصمود أمام عمليات بيع لجني الأرباح في نهاية العام الماضي حيث ربح مؤشر أبوظبي 82.9 نقطة فيما تمكن مؤشر سوق دبي المالي من الإغلاق رابحاً 28.1 نقطة خلال الأسبوع.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق العاصمة بدعم رئيس من زيادة تعاملات شراء الأجانب والاستثمار المؤسسي لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) 134.93 مليون و31.49 مليون درهم على التوالي.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بما يتجاوز 4.9 مليار درهم إلى 2.958 تريليون درهم، فيما ربحت القيمة السوقية لأسهم دبي نحو 9.72 مليار درهم لتصل إلى 697.242 مليار درهم، وذلك بدعم من تعاملات شراء الإماراتيين.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 134.93 مليون درهم، وصافي (شراء) 32.53 مليون سهم بعد استحواذهم على 29.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 32.53% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 5.17 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 35.23 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 176 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيعاً) بنحو 134.93 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 2.99 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.131 مليار درهم.

كما كانت محصلة تعاملات الإماراتيين على الأسهم (بيعاً) بنحو 32.97 مليون سهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 658.1 مليون سهم ومبيعات بقيمة 691 مليون سهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.411 مليار درهم بعد شراء 602.37 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.379 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 566.17 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 31.49 مليون درهم وصافي (شراء) 36.19 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 397.51 مليون سهم بقيمة تتجاوز 953.17 مليون درهم، وباعوا 433.71 مليون سهم بقيمة 984.66 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 31.49 مليون درهم وصافي (بيع) لعدد 36.19 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جيد نسبته 0.87% مرتفعاً بمقدار 82.9 نقطة، ويغلق عند مستوى 9660.75 نقطة، مقارنة مع 9577.85 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى عند 9747.67 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9547.26 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار 35 شركة، فيما أغلقت 33 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 59 ألفاً و248 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 999.88 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.364 مليارات درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 4.9 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.958 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.963 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 590.47 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 48.35% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 599 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8.58 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 630.7 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 622.11 مليون درهم لتكون محصلة تعاملاتهم صافي (شراء) بقيمة 8.59 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 811.58 مليون درهم تشكل ما نسبته 66.46% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 772.1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 63.23% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 39.488 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت 409.59 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 449.081 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 39.488 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 28.1 نقطة عند مستوى 4087.99 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4059.8 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 9.72 مليار درهم لتبلغ 697.242 مليار درهم مقارنة بنحو 687.522 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.221 مليار درهم بعد تداول 511.55 مليون سهم خلال 27 ألفاً و581 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت حصتهم 70.2% من قيمة التداولات و67.47% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.99 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.131 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 134.93 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 32.97 مليون سهم.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 630.705 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 622.116 مليون درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 8.589 مليون درهم.