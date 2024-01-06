أبوظبي وجهة الفعاليات الاقتصادية والترفيهية العالمية في 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024 نشاطاً في قطاع الفعاليات والأحداث والمعارض، لتستقطب فعاليات متنوعة في مختلف القطاعات الترفيهية والفنية والتراثية والاقتصادية والأنظمة وقطاع الأفلام والتعليم والابتكار والثقافة.

ويسهم قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات بشكل كبير في تنشيط السياحة العالمية بالعاصمة أبوظبي، من خلال استقطاب المشاركين في الفعاليات العالمية المقامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وتشهد الإمارات زخماً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والمعارض والأعمال، ما يساهم في نمو حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في الدولة بنسبة 6.5% عام 2023، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم مقارنة مع 31.6 مليار درهم عام 2022، بحسب تقديرات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وكشفت البيانات عن أن حصة الإمارات ناهزت الـ 25% من إجمالي حجم إنفاق سياح الأعمال في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2022، ما يؤكد مكانة الدولة إقليمياً وجهة لسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، حيث بلغ إجمالي إنفاق سياح الأعمال في الشرق الأوسط 133 مليار درهم عام 2022.

وتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي، ارتفاع حجم إنفاق سياح الأعمال بمعدل 5% سنوياً ليصل إلى 54.9 مليار درهم بحلول عام 2033.

وفيما يتعلق بأهم الفعاليات والأحداث في أبوظبي، تشهد «الاتحاد أرينا» مجموعة من الأحداث العالمية من عروض ومسرحيات وحفلات موسيقية، وفي 17 يناير حتى 11 فبراير تنطلق مسرحية هاميلتون، أما في 18 من فبراير المقبل فينطلق عرض لزاكير خان، وينطلق العرض الكوميدي الذي يقدمه تريفور نواه في 28 فبراير، وفي الفترة بين 2 إلى 3 مارس المقبل، ينطلق عرض سكوبي دو ومدينة الذهب المفقودة.

وفي 9 من مارس المقبل، ينطلق حفل أندريه ريو أوركسترا يوهان شتراوس، وفي 30 من مارس ينعقد حفل تكريمي لفرقة كويين تقدمة كاندل لايت.

ويستمر «مهرجان الشيخ زايد 2023»، في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 9 مارس 2024، بفعاليات استثنائية وبرامج تراثية ثقافية ترفيهية شاملة، حيث يحمل العديد من المفاجآت التي ستخول للجمهور الاستمتاع بفعاليات مبهرة وتجارب تعليمية وترفيهية متفردة.

وتشهد أبوظبي وتحديداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» استضافة مؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في الفترة بين 26 و29 من فبراير 2024، ويحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة وتكتلاً جمركياً هم أعضاء منظمة التجارة العالمية، ويأتي انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه حركة التجارة الدولية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر للتغلب عليها، وسيبني المؤتمر الـ 13 للمنظمة على مخرجات وقرارات المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة، عبر استعراض أداء النظام التجاري متعدد الأطراف، كما يتخذ المؤتمر قرارات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية، ويضع خريطة طريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر.

أما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبحسب الموقع الإلكتروني، فينطلق معرض «فايبرنت إنديا» المتخصص في الأدوات المنزلية في الفترة بين 5 إلى 7 يناير، وفي الفترة بين 15 إلى 20 يناير ينطلق معرض عطايا 2024 السنوي الذي يعرض أفضل المنتجات من الأزياء النسائية والمجوهرات والأكسسوارات والأثاث المنزلي يقدمها نخبة من العارضين والمنتجين من الإمارات والعالم، أما معرض عروس الخليج 2024 فينعقد في الفترة من 23 إلى 27 من يناير.

وينطلق معرضا الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024 في الفترة من 23 إلى 25 من يناير الجاري، ويهدف لتوفير منصة مثالية للمعنيين بقطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والروبوتات من مصنعين ومشغلين ومستخدمين، في وقت يحقق فيه القطاع نمواً سنوياً على مستوى منطقة والعالم بشكل عام مع تزايد الطلب على الأنظمة غير المأهولة للاستخدامات والتطبيقات التجارية والدفاعية والبيئية والمدنية والإنسانية.

وفي الفترة بين 9 و11 من فبراير المقبل، ينطلق معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2024، وهو يعد أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، ويجمع المعرض محبي القصص المصورة، وعشّاق الأفلام والفنانين والمبدعين والشخصيات المبتكرة من مجموعة متنوعة من العوالم، والذين يجذبهم المعرض، بفضل ما يعرضه من نطاق واسع من الثقافة الشعبية العالمية، والأفلام والحلقات التلفزيونية والخيال العلمي والرسوم المتحركة والمانجا، والقصص مصورة، والمقتنيات وغيرها.

وفي قطاع التعليم، ينطلق أسبوع التعليم التقني والابتكار 2024 في الفترة من 18 إلى 22 من فبراير المقبل، ويعد منصة وطنية تجمع الخبراء وممثلي الصناعة والحكومات والرياديين والباحثين والطلبة والأكاديميين لتبادل الأفكار والخبرات في مواضيع مهمة متعلقة بالتعليم التقني والتدريب.

وينطلق مؤتمر الحوار الدولي للحضارات والتسامح 2024 في الفترة بين 19 و22 من فبراير المقبل، حيث يستقبل مؤتمر الحوار الدولي للحضارات والتسامح خبراء من عالم الأكاديميين والسياسة ومختلف مناحي الحياة لمواجهة الأسئلة الأساسية لحوار الحضارات.

وفي القطاع الطبي، ينطلق مؤتمر أبوظبي الخامس عشر للعناية بالجروح في الفترة بين 8 إلى 10 من مارس المقبل، وهو عبارة عن منصة تقدم أحدث المعلومات والأدلة حول جميع الموضوعات المتعلقة بالعناية بالجروح من خلال لجنة من خبراء الصناعة، ويهدف المؤتمر إلى تزويد المشاركين بخبرات تعليمية عميقة من خلال برنامج علمي شامل.

أبوظبي الرياضي

تنطلق فعاليات صيف أبوظبي الرياضي «النسخة الرمضانية» في الفترة بين 4 مارس إلى 11 أبريل، والتي تهدف إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على اتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة، وتوفر الفعالية بيئة مثالية وملائمة في ملاعب داخلية مكيّفة تتيح للأفراد والمجموعات والعائلات فرصة المشاركة والاستمتاع بباقةٍ من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة.