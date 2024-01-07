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اقتصاد

فلاي دبي: طائراتنا من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لم تتأثر بتعليمات "إدارة الطيران الفيدرالية"

طائرة تابعة لفلاي دبي(أرشيفية)
7 يناير 2024 14:32

أكد متحدث باسم فلاي دبي، أنه لا تأثير على طائرات الشركة الثلاث من طراز بوينج 737 ماكس، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بتشغيل طائرات بوينج 737 ماكس 9 بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية، وهو غير مشار إليه في تعليمات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أمس بشأن عمليات الفحص.

جاء ذلك على خلفية التعليمات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية أمس بإخضاع طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية إثرالحادثة التي وقعت مع طائرة تابعة لـ"طيران ألاسكا" الأميركية.

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وأصدرت شركة بوينج أمس بياناً قالت فيه انها تتفق مع قرار إدارة الطيران الفيدرالية وتدعمه بالكامل بطلب إجراء عمليات فحص فورية للطائرات من طراز 737-9 بنفس تكوين الطائرة المتضررة.

 

المصدر: وام
بوينج 737 ماكس
إدارة الطيران الأميركية
فلاي دبي
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