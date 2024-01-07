"الطيران المدني": لا يوجد لدي الناقلات الوطنية طائرات متأثرة بخلل "ماكس 737-9" الفني



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، بانه لا يوجد لدى الشركات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة اي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة "بوينغ ماكس 737-9" لإحدى الشركات الأمريكية.

جاء ذلك في بيان من الهيئة اليوم رداً على واقعة البوينغ ماكس 737-9 لإحدى الشركات الامريكية مؤخرا والتي قررت ادارة الطيران الفيدرالية الأميركية إيقاف عدد منها عن الطيران لحين القيام بالفحوصات المطلوبة.

واوضحت الهيئة انه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات ادارة الطيران الفيدرالي الأمريكي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.