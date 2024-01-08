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اقتصاد

زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة 2 بوينت زيرو

زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة 2 بوينت زيرو
8 يناير 2024 11:12

أبوظبي (وام)
 أعلنت شركة "2 بوينت زيرو"، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارتها، وتعيين معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، رئيساً تنفيذياً، لما يسهم في قيادة الشركة نحو مستقبل يتسم بالتأثير والتطور العالمي.

وتتوافق رؤية سمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مع أهداف شركة "2 بوينت زيرو" في إحداث تطورات مبتكرة في مجالات متنوعة، منها تكامل الذكاء الاصطناعي مع الإعلام، كما يتجلى في مشاركته الفعّالة في نقاشات حول المساعد الرقمي الذكي "سهيلة" وتأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام.

كما تجسد خلفية سموّه التعليمية من أكاديمية ساندهيرست، قدراته الاستراتيجية والقيادية، وهي خصائص أساسية لدفع التزام الشركة نحو التفوق والتطور في هذه القطاعات.

وتشغل معالي مريم المهيري، منصب الرئيس التنفيذي، للشركة وهي شخصية إماراتية بارزة ذات مسار مهني لافت في مجالات البيئة والاستدامة، ولعبت دورًا مهمًا في قيادة مبادرات المناخ في الإمارات، بما في ذلك مبادرة الإمارات الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، كما أظهرت تأثيرها العالمي من خلال دورها الفعّال في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023 "COP28" ، وأسهمت في تعزيز المبادرات الصديقة للبيئة.

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تأتي خبرة المهيري في الهندسة الميكانيكية وخبراتها السابقة لتعزز من دورها كقائدة مثالية لتحقيق أهداف شركة "2 بوينت زيرو" في مجالي الابتكار والاستدامة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "نحن متحمسون لاستقبال الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وسعادة مريم المهيري، ضمن فريق عملنا، إن تجمع خبراتهما وقيادتهما سيكون حجر الأساس لتحقيق طموحاتنا في جعل شركة "2 بوينت زيرو" رائدة في القطاعات الصناعية المختلفة ومساهمة فاعلة في التطور العالمي".

جدير بالذكر أن "2 بوينت زيرو" هي شركة قابضة من الجيل التالي، من المتوقع أن تتجاوز قيمة محفظتها 27 مليار دولار، وتشمل قطاعات مثل الأسهم الخاصة والذكاء الاصطناعي والتعدين والعملات المشفرة.

وتكرس الشركة جهودها لإحداث تأثير عالمي كبير من خلال نهجها المبتكر واستثماراتها الإستراتيجية.

الشركة العالمية القابضة
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