"القابضة" (ADQ) تُعيِّن رئيساً جديداً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، تعيين غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، إلى جانب انضمام عضوين جديدين إلى مجلس الإدارة.

إضافة إلى منصبه الجديد رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي كان عضواً فيه منذ عام 2015، يشغل غنام بطي المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، حيث يشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم يهدف إلى تعزيز مشاركة مواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص، إلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة آفاق للتمويل الإسلامي.

وعيَّنت شركة "القابضة" (ADQ) عضوين جديدين في مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، هما ريم علي خميس بالجافلة، رئيس قسم رأس المال البشري في "القابضة" (ADQ)، التي تتمتع بخبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في ممارسات الموارد البشرية ورفع كفاءة أداء الموظفين وإدارة المواهب، و جواد شفيق، مدير الخدمات المالية في "القابضة" (ADQ)، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً في إدارة الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ والتحول وإعادة هيكلة الشركات.

ويتكون مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً من خمسة أعضاء، إذ يضم، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة الجديد والعضوين الجديدين، كلاً من كمال المازمي، مدير عام الشؤون المالية الاستراتيجية في دائرة المالية - أبوظبي، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، اللذين احتفظا بمقعديهما.