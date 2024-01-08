«دراجون أويل» توقع مذكرة تفاهم مع «نفط تركمانستان»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة تركمانبيت "نفط تركمانستان" وتضمنت المذكرة توسعة استثمارات شركة دراجون أويل في قطاع النفط والغاز التركماني الواعد، الذي يشمل ثلاثة حقول نفطية جديدة ضمن الرقعة 19.

حضر توقيع المذكرة كل من فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ "أبو الأمة" في جمهورية تركمانستان، ومعالي معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وأمانوف باتير أمانجليديفيتش نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان وبيجليف أشيرجولي مستشار رئيس تركمانستان لقضايا النفط والغاز ، وحضر من الجانب الإماراتي كل من معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة"دراجون أويل" وأحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وعلي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لـ"دراجون أويل" وسعيد سالم الشامسي مدير عام التسويق والاتصال الحكومي في " دراجون أويل".

وقع المذكرة علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لـ"دراجون أويل"، وأغاجانوف جوفانش رئيس مصلحة الدولة في "تركمان نفط" .

وعلى هامش التوقيع التقى فخامة قربان قولي بيردي محمدوف بمعالي سعيد محمد الطاير، وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر واستكشاف إمكانيات النهوض بقطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز في تركمانستان، بالنظر إلى الخبرة الواسعة والإنجازات الملحوظة لشركة دراجون أويل في هذه المجالات.

وتوجه فخامة قربان قولي بالشكر إلى شركة "دراجون أويل " على دعمها للقطاع الصحي التركماني بالمعدات الصحية والأدوية خاصةً خلال فترة كوفيد 19، حيث قدمت الشركة نحو 19 سيارة إسعاف وثلاث عيادات مزودة بكل المعدات الطبية الخاصة بمعالجة مرضى كوفيد19، إضافة لما وفرته الشركة من عيادات متكاملة في حقولها النفطية لخدمة العاملين بها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير إن توقيع مذكرة التفاهم مع تركمانستان يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة لدى حكومة تركمانستان، التي يعود تاريخ وجودها في هذا البلد المضياف إلى أكثر من 20 سنة مضت.

وأضاف، أن الشركة تتجه إلى توسيع الاستثمار في 3 حقول نفطية بهدف رفع وزيادة الإنتاج في المستقبل القريب، فتركمانستان دولة نفطية مهمة جداً وتتوفر بها قدرات كبيرة من النفط والغاز ونحن نسعى إلى تعزيز تواجدنا هناك من خلال الاستثمارات الجديدة التي ستنعكس بالإيجاب على الطرفين من ناحية تعزيز مداخيل الدولة من الإيرادات وخلق وظائف عمل جديدة خاصةً وأن الشركة تحصي أكثر من 2000 موظف في تركمانستان وحدها.

وأوضح الطاير، أن المذكرة ستمكن الشركة من نقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة في قطاع النفط مع القيام بالاستثمار الفني والمالي لتنمية الحقول المشمولة بالمذكرة، لافتاً إلى أن المذكرة تعتبر باكورة العلاقات الممتازة التي الشركة مع تركمانستان.

وقال معاليه "إن الرقعة 19 تتضمن الحقول الثلاث الجديدة ، قريبة من حقل تشيلكن التي نشغل فيها الامتياز، حيث أجرينا المسح الزلزالي وبلغت تكلفته 35 مليون دولار، وبينت نتائج التحليل الذي قمنا به أن الرقعة 19 واعدة"، مضيفاً " الخطط التوسعية لنا في تركمانستان تقع في منطقة قريبة من حقل تشيلكن وهي منطقة واعدة ونعرفها جيداً".

وأشار، إلى أن المرحلة المقبلة بعد توقيع اتفاقية حسن النوايا هي حفر بئرين إلى ثلاثة آبار أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تطوير الانتاج عند استكشاف النفط.

وتتعاون شركة دراجون أويل، في مجال النفط والغاز مع تركمانستان على أساس اتفاقية تقاسم الإنتاج منذ عام 2000. وينصب تركيزها الأساسي على استخراج الموارد الهيدروكربونية في بحر قزوين، في منطقة تشيليكين التعاقدية.