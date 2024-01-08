6.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبد النبي (أبوظبي)

استهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الحالي بأداء إيجابي انعكس على ارتفاع المؤشرات وتحقيق مكاسب سوقية بلغت 6.65 مليار درهم تركزت بشكل رئيس في سوق العاصمة بنحو 5.74 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي 2.964 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في دبي المالي 698.158 مليار درهم.

وجاء تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية في ظل عمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية وبصافي 61.3 مليون درهم و 33.43 مليون درهم على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.457 مليار درهم متضمنة 1.153 مليار درهم في سوق العاصمة و304.24 مليون درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجل مؤشر السوق ارتفاعاً جيداً أمس ليضيف 50.83 نقاط ويغلق عند مستوى 9711.58 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.526%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.153 مليار درهم، شملت ما يزيد على 250.508 مليون سهم عبر 15077 صفقة. وارتفعت أسهم 35 شركة من أصل 78 شركة جرى تداول أسهمها أمس، وانخفضت أسهم 27 شركة، وبقيت أسهم 16 شركة على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 214.65 مليون درهم، وتلاه سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 96.33 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 94.59 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 57.53 مليون سهم، وتلاه سهم «ملتيبلاي» بقيمة 23.49 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بقيمة 16.5 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم المرتفعة أمس «ايزي ليس» بنسبة 7.72 % إلى 33.5 درهم، و «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.56% إلى 1.3 درهم، و «أبوظبي الأول» بنسبة 4% ليغلق عند 14.48 درهم و« ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.21% إلى 18.74 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 334.16 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 304.16 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 30 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع أمس بشكل طفيف بمقدار 1.4 نقطة وبنسبة 0.03% عند مستوى 4089.4 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 19 شركة، مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات أسهم 6 شركات من بين 40 شركة متداولة أمس.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات نحو 304.24 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 154.59 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6634 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 70.46 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 44.78 مليون درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 29.94 مليون درهم. فيما جاء «اكتتاب» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 36.3 مليون سهم، وتلاه «الإثمار القابضة» بتداول 15 مليون سهم، ثم «ديوا» بتداول 11.43 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «اكتتاب» بنسبة 11.9% ليغلق عند سعر 0.235 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 6.37% عند 0.217 درهم، و «جي إف اتش المالية» بنسبة 3.37% عند 0.95 درهم.

وفي المقابل تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً أسهم «تكافل الإمارات» بنسبة 2.53% ليغلق عند 0.50 درهم، و«أمانات» بنسبة 2.43% عند 1.2 درهم، و«تبريد » بنسبة 1.94% عند 3.53 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 140.526 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 109.19 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 31.32 مليون درهم كمحصلة «شراء».

تعاملات المؤسسات

زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 895.86 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 875.33 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 20.52 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 12.91 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 203.62 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 190.7 مليون درهم.