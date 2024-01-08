الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: استدعاء 133400 سلعة خلال 2023

«الاقتصاد»: استدعاء 133400 سلعة خلال 2023
9 يناير 2024 01:14

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: هدفنا الوصول لـ450 مليار درهم مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031
إعفاء متبادل من التأشيرة بين الإمارات ومنغوليا

استدعت وزارة الاقتصاد نحو 133400 سلعة ومنتج خلال عام 2023، فيما استحوذت المركبات على الحصة الأكبر من إجمالي الاستدعاءات بواقع 89600 مركبة تم استدعاؤها بحصة بلغت 67.1%.
وأشارت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد أمس إلى أن باقي النسبة هي لسلع ومنتجات تتصدرها الأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال والأحذية والإلكترونيات مثل سماعة الهاتف  وأنظمة المسرح المنزلي وكتب الأطفال وأجهزة الإخطار بالحريق والخزانات وغيرها.
وخلال الربع الأول من العام الماضي، تم استدعاء  44728 سلعة بينها 34537 مركبة  و1726 مكنسة كهربائية و6959 لعبة أطفال وغيرها من السلع ، بينما تم استدعاء 20661 سلعة بالربع الثاني جميعها مركبات، أما في الربع الثالث فتم استدعاء إجمالي 44262 سلعة بينها 12446 مركبة و31816 سلعة إلكترونية من أنظمة المسرح المنزلي، أما في الربع الرابع فتم استدعاء 23780 سلعة منها 21945 مركبة و1137 جهاز إخطار بالحريق و474 كتاب أطفال و224 خزان مياه وغيرها.
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ إجمالي استدعاءات السلع في عام 2022 نحو 150 ألفاً، بينما بلغت 110236 سلعة في عام 2021.
واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق وذلك عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
وتتيح خدمة استدعاء السلع لمزودي ومصنعي ووكلاء السلعة الإبلاغ عن السلع المعيبة عبر تعبئة نموذج الاستدعاء لسحب تلك السلع المعيبة أو الخطيرة من السوق، وتسمح لكافة أفراد المجتمع بالاطلاع على تلك السلع والبحث عن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والتي تلحق الضرر بالمستهلك، وتعد مرجعاً لكافة السلع والخدمات الاستهلاكية التي تستدعيها الجهات المختصة، كما توفر بعض المعلومات واللوائح المرتبطة بنظام الاستدعاءات.

الإمارات
وزارة الاقتصاد
المركبات
آخر الأخبار
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
علوم الدار
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
اليوم 15:09
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
الرياضة
«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©