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اقتصاد

المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في النظام المصرفي

المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في النظام المصرفي
9 يناير 2024 01:14

بكين (د ب أ) 

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس 50 مليار يوان (7.04 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% في مستهل أسبوع التعاملات الجديد. 
وقال البنك المركزي، إن هذه الخطوة تستهدف «المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). 
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. 
يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

البنك المركزي الصيني
الصين
بنك الشعب الصيني
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