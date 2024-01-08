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اقتصاد

تراجع الذهب مع صعود الدولار

تراجع الذهب مع صعود الدولار
9 يناير 2024 01:14

عواصم (رويترز) 

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تراجعت أسعار الذهب أمس؛ إذ أدى تلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2030.49 دولار للأوقية. 
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2037.00 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن سجل أفضل أسبوع له منذ يوليو 2023 يوم الجمعة، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز أربعة بالمئة.
وأظهرت بيانات رسمية أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة وظفوا عدداً من العاملين أكبر مما كان متوقعاً في ديسمبر كانون الأول، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة التوريد أشارت إلى أن قطاع الخدمات تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.
ويتوقع المستثمرون بنسبة 64 بالمئة تقريباً أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في مارس، وذلك انخفاضاً من 90 بالمئة تقريباً قبل دخول العام الجديد، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي يصدر يوم الخميس لتحديد التوقعات بشأن وتيرة خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي.

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