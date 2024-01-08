79 مليون مقعد على رحلات الطيران بالإمارات في 2023

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال العام 2023، لتصل 78.88 مليون مقعد على الرحلات المغادرة، مقارنة مع 63.89 مليون مقعد مجدول في العام 2022، بنمو نسبته 23.46%، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أضافت نحو 15 مليون مقعد جديد للرحلات المغادرة خلال العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة انتعاش قطاع السفر في دولة الإمارات وتمكنه من تجاوز مستويات ذروة ما قبل الجائحة بأكثر من 4%، والتي بلغت 75.7 مليون مقعد في العام 2019، بينما لا تزال السعة المقعدية بقطاع السفر العالمي أقل بنسبة 9.9% عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

ووفقاً لتحليل أجرته «الاتحاد» لبيانات مؤسسة «أو إيه جي»، فقد ارتفع إجمالي عدد شركات الطيران الدولية العاملة عبر مطارات الدولة خلال العام 2023 إلى أكثر من 191 شركة طيران، مقارنة مع 137 شركة طيران في العام 2022، و113 شركة طيران في العام 2019، متضمنة الناقلات الوطنية الخمس.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحواذ الناقلات الوطنية الخمس، طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي وويز إير أبوظبي، على نحو 75% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة عبر مطارات الدولة في العام الماضي 2023، بما يعادل 59.23 مليون مقعد

وعلى صعيد السعة المقعدية عبر مطارات الدولة، جاء مطار دبي الدولي في الصدارة بإجمالي 56.5 مليون مقعد، مقارنة مع 45.27 مليون مقعد في العام 2022، ومع 53.9 مليون مقعد في العام 2019، ثم مطار أبوظبي الدولي بإجمالي 13.49 مليون مقعد، مقارنة مع 10.1 مليون مقعد في العام 2022، ونحو 13.6 مليون مقعد في العام 2019، ثم مطار الشارقة الدولي بسعة مقعدية بلغت 8.26 مليون مقعد، مقارنة مع 7.3 مليون مقعد في العام 2022 و6.9 مليون مقعد في العام 2019.

وبلغت السعة المقعدية في مطار رأس الخيمة خلال 2023 نحو 336 ألفاً و578 مقعداً، مقارنة مع 228 ألفاً و262 مقعداً للعام 2022، و207 آلاف و60 مقعداً في عام 2019، فيما بلغت السعة المقعدية بمطار آل مكتوم نحو 195 ألفاً و864 مقعداً في العام 2023، مقارنة مع 779 ألفاً و86 مقعداً في العام 2022 الذي شهد نمواً كبيراً بالحركة خلال العام 2022 تزامناً مع إكسبو 2020 دبي وكأس العالم 2022 في قطر، في حين بلغت السعة المقعدية لمطار العين نحو 69 ألفاً و188 مقعداً مقارنة مع 53 ألفاً و463 مقعداً في العام 2022.