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اقتصاد

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب
9 يناير 2024 10:33

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أميركي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم وسط الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2038.90 دولار للأوقية.
وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الاثنين أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.

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وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، مما دعم أيضا أسعار المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.11 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1003.46 دولار.

المصدر: وكالات
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