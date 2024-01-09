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اقتصاد

«فوينيكس» تُبرم صفقة لشراء آلات تعدين «بيتكوين»

«فوينيكس» تُبرم صفقة لشراء آلات تعدين «بيتكوين»
9 يناير 2024 17:20

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فوينيكس كمبيوتر إيكوبيمنت» التابعة والمملوكة بالكامل لشركة «فينكس كروب» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنها أبرمت من خلال شركة «سايفر كابيتال دي إم سي سي» اتفاقية مع شركة «بتماين ديفيلوبمنت بي تي أي ليمتد» لشراء أحدث آلات تعدين عملة «بيتكوين».

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وأشارت الشركة في بيان إلى إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن الصفقة التي تبلغ قيمتها 187 مليون دولار تتيح لشركة «فوينيكس» تعزيز قوة معدل التشفير الخاصة بها بشكل كبير ومواصلة مسارها نحو أن تصبح رائدة في السوق العالمية في مجال تعدين البيتكوين، مؤكدة أن الصفقة تمت بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وتم إدراج أسهم شركة «فينكس كروب»، في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الماضي، كأول إدراج في الشرق الأوسط لشركة تعمل في تعدين العملات المشفرة وتقنية الـ«بلوكتيشن». وطرحت الشركة نحو 907 ملايين سهم للاكتتاب، ما يمثل 18% من رأس المال، بسعر 1.5 درهم للسهم، وقدرت قيمة الشركة بعد الاكتتاب بنحو 2.47 مليار دولار.
 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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